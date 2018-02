Medvirkende til drabsforsøg på cykelhandler anholdt i Albanien

En 30-årig makedonsk mand, der ifølge politiet medvirkede til drabsforsøg ved et groft hjemmerøveri hos en 69-årig cykelhandler i København sidste år, er blevet anholdt i Albanien.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige mand har været internationalt efterlyst siden 3. maj.

Fredag i sidste uge modtog Københavns Politi via Interpol en meddelelse om, at makedoneren efter indrejse fra Makedonien var blevet anholdt i Albanien.

Torsdag blev han identificeret ved fingeraftryk, oplyser politiet.

Københavns Politi vil nu have den 30-årige mand udleveret til Danmark, så han kan komme for retten.

Den 30-årige makedoner er mistænkt for at udføre det grove røveri og drabsforsøg sammen med en nu 18-årig albansk mand.

Den 18-årige blev af et nævningeting i Københavns Byret i fredags idømt syv års ubetinget fængsel for at medvirke ved røveriet og drabsforsøget på den nu 70-årige mand.

Den albanske mand, der ikke har nogen tilknytning til Danmark, bliver desuden udvist med indrejseforbud for bestandigt.

Han har valgt at anke dommen til landsretten.

Overfaldet på den ældre cykelhandler fandt sted i februar sidste år i dennes lejlighed på Østerbro i København.

De to gerningsmænd havde ligget på lur uden for offerets lejlighed i flere timer natten over.

Da cykelhandleren kom hjem fra en gåtur med sin hund om morgenen, blev han overfaldet.

Gennem cirka 40 minutter blev den ældre mand stukket tre gange med kniv, tæsket med et koben, sparket, bundet og trådt på halsen, så der opstod brud på strubehovedet.

Den 70-årige mand kan ikke længere arbejde. Han døjer i dag med at snakke på grund af de skader, han pådrog sig under overfaldet.

ritzau