Skuffet våbenlobby i modvind: Det er fejt og tarveligt, at virksomheder forlader os En stor del af de virksomheder, der giver rabatter til våbenlobbyens medlemmer, har trukket sig. Det kan blive et hårdt slag, for medlemskredsen er lobbyens vigtigste aktiv.

De store amerikanske virksomheder, som gennem de seneste døgn har trukket sig fra samarbejdet med våbenlobbyen NRA, er tarvelige og feje.

Sådan lyder det fra NRA, den nationale riffelforening, i en reaktion på at overlevende fra skoleskyderiet på et gymnasie i Parkland, Florida, har haft betydelig succes med en opfordring til boykot af virksomheder, der støtter våbenlobbyen.

Banker, forsikringsselskaber, hotelkæder, biludlejere og senest luftfartsselskaber, der lover klækkelige rabatter til NRA's medlemmer, har nu opsagt deres aftaler.

NRA, der øver stor indflydelse på den amerikanske kongres, har blankt afvist de overlevendes krav om at stramme våbenlovgivningen efter skoleskyderiet i sidste uge, der kostede 14 elever og tre voksne livet.

Derfor har de unge besluttet at udfordre den magtfulde riffelforening.

Men virksomhederne straffer de forkerte, når de nu tager rabatterne fra NRA's fem millioner medlemmer, mener NRA, der placerer ansvaret for tragedien næsten alle andre steder end på den lette adgang til at købe tunge angrebsvåben i Florida.

Skylden ligger hos skolen, hvor sikkerheden svigtede, hos det psykatriske sundhedssystem og hos lokale og nationale politikorps, der ikke reagerede på advarsler. De lovlydige medlemmer af NRA kan ikke bebrejdes for nogen af disse svigt, skriver NRA i en erklæring.

»Ikke desto mindre har en række virksomheder besluttet at straffe NRA's medlemskreds i en skammelig udstilling af politisk og menneskelig fejhed«, hedder det.

Rabatterne står centralt på organisationens hjemmeside i forsøget på at lokke nye medlemmer til. Men det kommer ikke til at spille nogen rolle, at de nu er væk. »De vil blive erstattet af andre, der anerkender patriotisme og beslutsomt engagement«, forsikrer NRA.

Foto: Jacquelyn Martin/AP Wayne LaPierre, direktør for the National Riffle Association. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Wayne LaPierre, direktør for the National Riffle Association. Foto: Jacquelyn Martin/AP Foto: Jacquelyn Martin/AP

Om det lykkes, kan være afgørende for NRA's fortsatte politiske succes. Den vigtigste kilde til politisk indflydelse ligger nemlig i det store antal medlemmer og deres loyalitet over for foreningens budskaber.

»I virkeligheden handler det ikke så meget om den økonomiske støtte til politiske kandidater«, siger Cleta Mitchell, tidligere medlem af NRA's bestyrelse, til New York Times.

»Det er NRA's evne til at fortælle medlemmerne: Her er de gode kandidater«, siger hun.

NRA udspørger kandidaterne om deres holdninger, følger deres stemmeafgivning og giver dem en karakter. Politikere med topkarakterer i NRA's bog kan regne med NRA's aktive støtte.

NRA har vist sig gode til at mobilisere medlemmerne og få dem frem til stemmeurnerne, hvilket har stor betydning i et land, hvor stemmedeltagelsen ofte er forholdsvis lav.

De, der skuffer NRA, kan derimod blive udsat for massive smædekampagner, herunder med alarmerende og slagkraftige tv-reklamer.

»NRA's mest værdifulde ressource er nok medlemmerne og fanskarens politiske begejstring og engagement«, siger Sheila Krumholz, direktør for Center for Responsive Politics til New York Times.

En ny analyse fra National Institute on Money in State Politics, viser, at NRA bruger langt hovedparten af sine penge på selv at fremme eller modarbejde kandidaterne - fremfor at give kandidaterne økonomisk støtte.

Analysen viser også, at kampagnebudgettet er mere end femdoblet fra 10 millioner dollar i 2009-2010 til 55 millioner i 2015-2016.