Kraftigt jordskælv ryster Papua Ny Guinea

Et kraftig jordskælv har rystet Papua Ny Guinea tidligt mandag morgen lokal tid. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,5. Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) ifølge nyhedsbureauet AP.

Der er ikke umiddelbart meldinger om store ødelæggelser eller tilskadekomne.

Et jordskælv af denne størrelse vil ofte medføre skader og muligvis dødsofre.

En talsmand for USGS siger, at skælvet ramte i et jungleområde tæt ved en bjergkæde. Det indtraf 35 kilometer under jordens overflade.

USGS har fået henvendelser fra flere mennesker i det ramte område. Nogle af dem fortæller, at rystelserne var meget voldsomme.

Epicentret lå omkring 89 kilometer sydvest for byen Porgera.

Jordskælv er hyppige

Samtidig oplyser flere hjælpeorganisationer til nyhedsbureauet Reuters, at kommunikationen i det tætte skovområde er meget dårlig. Det gør det svært at vurdere omfanget af skader.

Det australske tsunami-varslingscenter oplyser, at der ikke er fare for en tsunami mod de australske kyster.

Papua Ny Guinea ligger i et område, hvor jordskælv er hyppigt forekommende.

Det amerikanske olieselskab ExxonMobil oplyser, at det midlertidigt har lukket ned for sin boreplatform i Papua Ny Guinea tæt på skælvets epicenter. Det sker for at gennemgå anlægget for eventuelle skader.

»Alle medarbejdere og entreprenører er blevet redegjort for, og vi er glade for at kunne fortælle, at de alle er i sikkerhed«, oplyser en talskvinde for selskabet til Reuters.

Også en stor guldmine i det centrale Papua Ny Guinea er blevet påvirket af jordskælvet. Minen beskæftiger ifølge AP 2500 mennesker, men der er ingen meldinger om tilskadekomne.

En embedsmand fra mineselskabet skriver på Facebook, at selskabet er i færd med at undersøge strømforstyrrelser og andre skader efter jordskælvet.

