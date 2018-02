Slovakiets leder udlover kæmpe dusør efter fund af myrdet journalist Politiet vurderer, at mordet »højst sandsynligt« har forbindelse til journalistens magtkritiske arbejde.

Sent søndag fandt slovakisk politi ligene af en 27-årig journalist og hans kæreste. De blev fundet dræbt af skud i deres hjem i Velka Maca i det vestlige Slovakiet.

Det var bekymrede familiemedlemmer, der alarmerede politiet.

Den dræbte journalist, Jan Kuciak, var i gang med research til historier om en påstået sammenhæng mellem den italienske mafia og fordelingen af EU's landbrugsstøtte i Slovakiet. Han var desuden i færd med at undersøge påstande om omfattende skattesvig blandt indflydelsesrige forretningsfolk med forbindelser til regeringspartiet, lyder det fra kolleger.

Kuciak havde specialiseret sig i alvorlig økonomisk kriminalitet. Han var således med i det internationale netværk af journalister, der for nylig dækkede Panama Papers, som viste, at blandt andet ledende politikere og forretningsfolk havde skjulte forbindelser og gemte formuer i skattely.

Journalistikken kan være motiv

Netop Kuciaks magtkritiske og afslørende journalistik nævnes som et muligt motiv til mordene. Der var således ingen tegn på indbrud i parrets hjem, og politidirektør Tibor Gaspar vurderer blandt andet på den baggrund, at mordene »højst sandsynligt« har forbindelse til Jan Kuciaks arbejde som journalist.

vi vil bruge denne anledning til at yderligere at styrke vores journalistiske ansvar Ringier Axel Spinger, udgiver af det digitale nyhedsmedie Aktuality.sk

Ifølge The Guardian havde Jan Kuciak tidligere modtaget truende opkald fra forretningsfolk.

Mordene er blevet fordømt på det kraftigste af både lokale politikere, journalistkolleger og i offentligheden. I de kommende dage ventes adskillige protestaktioner i Slovakiet.

»Vi er chokerede og rædselsslagne over nyheden om, at Jan Kuciak og hans kæreste sandsynligvis er ofre for en ondskabsfuld forbrydelse«, skriver Ringier Axel Spinger, der udgiver det digitale nyhedsmedie Aktuality.sk, hvor Kuciak var ansat, til Washington Post.

»Hvis dette er et forsøg på at tage modet fra en uafhængig udgiver som Ringier Axel Spinger til at forfølge afsløringer om lovbrud, vil jeg sige, at vi vil bruge denne anledning til yderligere at styrke vores journalistiske ansvar«, skriver han videre.

En million euro for information

Slovakiets ministerpræsident Robert Fico har oplyst, at han er klar med en million euro til gengæld for information, der kan hjælpe politiet med at finde gerningsmanden.

Hvis det viser sig, at mordene har direkte forbindelse til den journalistik, som Jan Kuciak har bedrevet, vil der være tale om»hidtil uset angreb på pressefriheden og demokratiet i Slovakiet«, skriver ministerpræsidenten i en udtalelse.

Ministerpræsidenten er samtidig utilfreds med, at oppositionspolitikere har »misbrugt tragedien« ved at hentyde til forbindelser mellem forretningsfolk, der beskyldes for skattesvig, og toppolitikere.

Parlamentet har ved flere lejligheder forsøgt at afsætte indenrigsminister Robert Kalinak, der beskyldes for at have nære forbindelser til en entreprenør ved navn Ladislav Basternak, som beskyldes for skattesvig. Ministerpræsident Robert Fico bor i dag til leje i en luksuslejlighed i hovedstaden Bratislava, som ejes af netop Basternak.

Trods adskillige større skandalesager om forbindelserne er ingen aktive toppolitikere formelt blevet anklaget for noget.

Mordet på Jan Kuciak følger få måneder efter, at ukendte gerningsmænd 16. oktober anbragte en bombe i den maltesiske journalist Daphne Galizias bil. Galizia dækkede ligesom Kuciak Panama Papers og afslørede blandt andet maltesiske politikeres formuer, der var gemt i skattely.