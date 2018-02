Danmark undgår ballade med Erdogan og Tyrkiet - i første omgang Tyrkiet raser over, at en tjekkisk domstol har afvist at udlevere en højtstående syrisk kurder, der var på vej til Danmark. Nu ændrer Salih Muslim rejseplaner, så Danmark slipper for kontroverser, men den kurdiske leder kommer til Danmark om nogle uger.

Tyrkiet er rasende over løsladelsen af en højtstående repræsentant for de syriske kurdere, PYD-lederen Salih Muslim. På vej mod et planlagt besøg i København blev den kurdiske leder anholdt i weekenden i den tjekkiske hovedstad Prag på begæring fra Tyrkiet. Salih Muslim er efterlyst via Interpol for påstået forbindelse til attentater i Tyrkiet. På et retsmøde i dag blev han imidlertid sat på fri fod af den tjekkiske dommer.

»Denne beslutning svarer til at støtte terrorgrupper. Men disse terrorledere vil ikke være i stand til at færdes frit, vi vil fortsætte med at gøre livet ubærligt for Salih Muslim«, tordnede den tyrkiske premierminister, Binali Yildirim, da den tjekkiske domstols beslutning blev kendt.

Symbol på splittelse

Salih Muslims person illustrerer, hvor stor splittelse den syriske borgerkrig har skabt både indenfor Nato og indenfor den internationale alliance mod Islamisk Stat i Syrien og Irak, som Danmark er en kernedeltager i.

Den væbnede gren af Salih Muslims syrisk-kurdiske gruppe, YPG, er en afgørende allieret for koalitionen i den succesfulde nedkæmpning af Islamisk Stat i det nordlige Syrien, hvor det blandt andet har været kurdiske styrker, der gik forrest i befrielsen af Islamisk Stats 'hovedstad', Raqqa.

Nok er Tyrkiet med i alliancen mod Islamisk Stat, men udsigten til en form for kurdisk selvstyre i Syrien lige syd for grænsen er set fra Ankara det værst tænkelige udfald af den syriske borgerkrig.

Det tyrkiske mareridt er så meget større, fordi både PYD og bevægelsens væbnede gren, YPG, ifølge Tyrkiet i virkeligheden er en syrisk klon af det forbudte tyrkiske arbejderparti, PKK, som også står på EU's terrorliste. Båndene mellem PYD og YPG på den syriske side og PKK i Tyrkiet har været tætte, men i dag afviser Salih Muslim, at bevægelsen er en gren af PKK.

Frygten for en kurdisk trussel langs Tyrkiets 'bløde bug' mod syd har fået Tyrkiet til at starte en offensiv i det etnisk blandede Afrin-område i den nordvestlige del af Syrien, hvor de syriske kurdere har magten. Dermed er man kommet et stort skridt nærmere en konfrontation med USA og Tyrkiets andre allierede i Nato, der støtter kurderne i opgøret med Islamisk Stat.

København er fortsat på Salih Muslims rejseplan

Selv om Salih Muslims oprindelige rejsemål var København, og han blandt andet skulle besøge Folketinget på invitation fra Enhedslisten, undgår den danske regering i første omgang en konfrontation med en fornyet tyrkisk udleveringsbegæring. Formanden for PYD i Danmark, Saiar Youssef, oplyser, at den kontroversielle kurdiske leder i første omgang har ændret rejseplaner og tager til Belgien.

»Men han kommer til Danmark - formentlig i midten af næste måned«, siger Saiar Youssef. Hvis Tyrkiet igen kræver kurderlederen udleveret, så kan Danmark ikke blot henvise til den tjekkiske domstols afvisning, en ny begæring skal behandles af danske dommere. Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører, Nikolai Villumsen, vil på den baggrund stille spørgsmål til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), om Salih Muslims mulighed for at rejse til København.