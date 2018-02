Trump vælger ny kampagnechef Frem mod det amerikanske præsidentvalg i 2020 er det Brad Parscale, der skal stå i spidsen for Trumps valgkampagne.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har fundet manden, der skal sikre ham fire år mere i Det Hvide Hus. Brad Parscale skal stå i front for Trumps kamp for genvalg i 2020.

Den 42-årige Brad Parscale er ikke nogen ukendt skikkelse i Trumps bagland. Han er nært allieret med Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner. Præsident Trumps søn Eric Trump lægger i valget af Parscale især vægt på familiens tillid til ham.

»Brad er et fantastisk talent og var afgørende for vores succes i 2016. Han har familiens fuldkomne tillid og er den perfekte person til at styre kampagnen«, siger Eric Trump i en pressemeddelelse.

Parscale er blevet forfremmet fra sin position som digital kampagnechef under valgkampen i 2016, hvor især sociale medier spillede en stor rolle i Trumps sejr.

Før 2015 havde han ifølge CNN aldrig beskæftiget sig med politik, men var siden 2011 ansat i Trumps virksomhed, The Trump Organization, hvor han har været med til at udvikle hjemmesider og digitale strategier.

Der har ikke været meget tvivl om, hvorvidt Donald Trump ville genopstille til det næste præsidentvalg, men det er usædvanligt, at han officielt melder sit kandidatur ud knap tre år før valget.