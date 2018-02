USA's kreditkortgæld stiger til 5.237 milliarder kroner

Der bliver lånt voldsomt via kreditkort i USA. Og samtidig stiger mængden af kreditkortgæld, der ikke bliver betalt af på. Det vækker bekymring hos blandt andre Deutsche Bank.

Tallene, som fremgår af den seneste opgørelse fra den amerikansk stats finansielle opsynsmyndighed FDIC, viser, at kreditkortgælden i USA i fjerde kvartal steg til 865,1 milliarder dollar eller 5237 milliarder danske kroner. En stigning på 8,2 procent på et år.

Samtidig viser tallene, at andelen af lån, der enten må afskrives, eller der ikke er betalt af på i mindst tre måneder, stiger.

Beløbet, som industrien måtte helt opgive at få tilbage, steg med 15,7 procent i 2017. Kreditkort stod for 60 procent af alle nedskrivninger på lån i det amerikanske finansielle system i fjerde kvartal 2017.

Lån for 11,9 milliarder dollar - 72 milliarder kroner - var i problemer ved udgangen af året. Det er en stigning på 11,5 procent alene i de sidste tre måneder af 2017. Det er det højeste niveau i syv år ifølge Financial Times.

Tallene vækker bekymring for, om den brede amerikanske befolkning nyder godt af det økonomiske opsving og faldet i ledigheden, der har præget USA's økonomi de seneste år.

»Det er ret klart, at de politiske initiativer, vi har set, har været rettet mod at forbedre selskabernes balancer i højere grad end forbrugernes, siger cheføkonom i Deutsche Bank Torsten Slok til Financial Times.

Investeringsbanken JPMorgan Chase hæfter sig ifølge avisen ved, at mængden af nedskrivninger generelt set fortsat er lav.

Tallene svarer til, at hver husstand i USA har kreditkortgæld for små 50.000 kroner.

»Det, der er bekymrende, er, at når folk bærer rundt på så meget gæld i gode tider, så er de mindre tilbøjelige til at sætte penge til side til dårlige tider.

»Økonomien er god lige nu, men når den vender, så kan du have rigtigt mange mennesker, der er i problemer, sagde Matt Schultz, analytiker hos rådgivningsfirmaet creditcards.com til mediet CNBC tidligere i februar.

