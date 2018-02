Slovakisk regering rodes ind i drab på journalist Den sidste artikel fra dræbte Jan Kuciak indikerer forbindelser mellem den slovakiske regering og den italienske mafia. I dag har landets kulturminister trukket sig fra sin post.

Søndag aften var den slovakiske befolkning vidne til det første drab på en slovakisk journalist i landets historie.

Han arbejdede på en historie, der kædes sammen med folk tæt på den slovakiske regering og den italienske mafiagruppe 'Ndrangheta. Efter drabet har landets kulturminister, Marek Madaric, i dag trukket sig fra sin post, skriver AP.

27-årige Jan Kuciak var en undersøgende journalist, der beskæftigede sig med alvorlig økonomisk kriminalitet. Han arbejdede på det slovakiske medie Aktuality.sk og blev fundet skudt i sit hjem sammen med sin kæreste.

Det er netop Kuciaks journalistiske arbejde, der regnes som årsagen til, at han og hans kæreste blev skudt. Der var ingen tegn på indbrud i journalistens hjem, og det er en af årsagerne til, at politidirektør Tibor Gaspar har kaldt det for »meget sandsynligt«, at drabet har en forbindelse til hans journalistiske arbejde.

Kuciaks sidste historie

I dag har Aktuality.sk udgivet Jan Kuciaks sidste, uafsluttede historie. Den beskriver, hvordan premierministerens nærmeste assistent og en anden embedsmand har haft forbindelser til en mand, der menes at være medlem af den italienske mafiagruppe 'Ndrangheta.

Historien beskriver blandt andet, hvordan det formodede mafiamedlem er indblandet i landbrug og ejendomme. Ligeledes var Jan Kuciak i gang med at undersøge omfattende skattesvig blandt indflydelsesrige forretningsfolk, der har forbindelser til det slovakiske regeringsparti, fortæller den dræbte journalists kolleger.

Det formodede mafiamedlem har i følge Jan Kuciaks artikel også forbindelser til Maria Troskova og Viliam Jasan.

Maria Troskova er chefrådgiver på regeringskontoret og Viliam Jasan arbejder i det slovakiske sikkerhedsråd, hvor han sidder med centrale sikkerhedsspørgsmål.

Slovakiets justitsminister, Lucia Zitnanska, siger, at det er »fuldstændig uacceptabelt«, hvis nogle med tråde organiseret kriminalitet arbejder på et regeringskontor.

Selv om der tidligere har været store skandalesager om slovakiske toppolitikeres tvivlsomme forbindelser, er ingen aktive toppolitikere dog formelt blevet anklaget for noget.

Kulturminister trækker sig

Drabet har i dag fået landets kulturminster, Marek Madaric, til at trække sig fra sin post. Han er ligesom premierminister Fico medlem af det slovakiske Socialdemokrati.

»Som kulturminister kan jeg ikke sidde overhørig, at en journalist er blevet dræbt under min embedsperiode«, siger den nu forhenværende kulturminister, Marek Madaric, ifølge AP.

Premierminister Fico er dog rasende over, at medarbejdere på regeringskontoret kædes sammen med journalistdrabet.

»I kæder uskyldige mennesker sammen med et dobbeltdrab uden nogen beviser. Lad være med det«, har Robert Fico sagt, efter historiens første detaljer blev offentliggjort på Aktuality.sk i går.