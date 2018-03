Trump: En handelskrig er let at vinde

I den verserende nervekrig om de offentlige overenskomster fungerer Anders Bondo Christensen i disse uger som en af forhandlingernes helt centrale skikkelser.

Men på de indre linjer i fagbevægelsen har lærernes formand ved flere lejligheder tilbudt kollegerne i forhandlingsfællesskabet at træde et skridt ned og overlade posten som central forhandler for de kommunalt og regionalt ansatte til en anden person.

Anders Bondo Christensen forklarer, at han allerede i september første gang ventilerede tanker om at stoppe som chefforhandler i Forhandlingsfællesskabet.

»Vi har nogle valggrupper, og jeg sagde til formændene, at vi skal overveje i fællesskab, om det er det mest fornuftige, at jeg er i spidsen. Vi vidste godt, at der igen ville være fokus på hele lærerområdet, så det var naturligt, at vi vurderede, om det var det mest fornuftige, at jeg skulle stå i spidsen for Forhandlingsfællesskabet. I september var der ingen tvivl om, at det skulle jeg«, fortæller han.