Gerningsmanden er på fri fod: To døde efter skyderi ved universitet i USA

To personer er døde efter et skyderi på Central Michigan Universitys område i byen Mount Pleasant. Det oplyser politiet i Michigan. De to dræbte er ikke studerende. Politiet mener, at skyderiet opstod som følge af et husspektakel, oplyser universitetet på Twitter. Den formodede gerningsmand er fortsat på fri fod. Bystyret i Mount Pleasant oplyser på Twitter, at der er tale om en 19-årig sort mand, og at han er bevæbnet og farlig. Politiet og skolen opfordrer alle til at søge i sikkerhed. Ikke flere tilskadekomne Skyderiet skete i en kollegiebygning, oplyser universitetet, der ifølge Sky News har ikke færre end 23.000 studerende. Der skulle ikke være andre tilskadekomne end de to dræbte. Skyderiet skete omkring klokken 9 om morgenen lokal tid (klokken 15 dansk tid). Det er kun to uger siden, at USA oplevede et blodigt skoleskyderi i Florida. Her blev 17 mennesker dræbt, da en tidligere studerende trængte ind på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland. Siden har flere af de overlevende elever fra skolen demonstreret og udtalt sig i medier med krav om, at de amerikanske våbenlove bliver skærpet.