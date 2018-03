Mindst 15 dræbt i to angreb i Burkina Faso

To separate angreb i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou, har i dag kostet adskillige menneskeliv.

Nyhedsbureauet Reuters citerer regeringskilder for at sige, at syv soldater er afgået ved døden ved to separate angreb på byens militære hovedkvarter og den franske ambassade.

Derudover er de otte angrebsmænd døde, mens omkring 50 personer er såret.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er mindst 28 blevet dræbt i angrebet på byens militærbase.

Ingen franske statsborgere er blandt de dræbte, citerer Reuters en fransk diplomatkilde for.

Angrebet er det tredje store i Ouagadougou inden for de sidste to år.

ritzau