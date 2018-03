Kirurg opererer forkert patient i hjernen i Kenya Kenyas største hospital er endt i stormvejr efter en forveksling af patienter, et tyveri af en nyfødt baby og beskyldninger om seksuelle overgreb på nybagte mødre.

To timer inde i operationen går det op for holdet af læger og sygeplejersker: De har rettet deres skalpeller, sakse og pincetter mod den forkerte mands hjerne.

Det lyder som en ond drøm, men hændelsen fandt ikke desto mindre sted i virkeligheden i forgårs på Kenyatta National Hospital - Kenyas største hospital.

Her blev to patienter forbyttet, således at personalet begyndte at operere en mand med et hævet hoved i stedet for en mand med en blodprop i hjernen. Det skriver The Guardian.

Manden med det hævede hoved skulle blot være behandlet med medicin, men fik sig i stedet en unødvendig tur på operationsbordet.

Episoden har udløst fyresedler til en kirurg, to sygeplejersker og en anæstesilæge.

»Hospitalet fortryder dybt denne hændelse og har gjort alt, det kunne, for at sikre den berørte patients sikkerhed og velbefindende. Vi er glade for at kunne informere offentligheden om, at patienten er i bedring«, skriver hospitalets administerende direktør, Lily Koros Tare, i en pressemeddelelse torsdag den 1. marts.

Dagen efter blev direktøren sendt på obligatorisk orlov af Kenyas sundhedsminister, Sicily Kariuki. Imens direktøren er på orlov, skal hændelsen undersøges.

Baby blev bortført

Forvekslingen af patienter er den seneste i en række af dårlige sager for hospitalet, der ligger i Kenyas hovedstad, Nairobi.

For blot et par uger siden blev en to uger gammel baby stjålet fra hospitalet, og i flere opslag på sociale medier blev hospitalets personale i januar anklaget for at have begået seksuelle overgreb på nybagte mødre. Sidstnævnte førte til, at sundhedsministeren gik ind i sagen.

Den stjålne baby med navnet Prince blev sammen med sin tvillingebror bragt til hospitalet af sine forældre og moster, efter moderen havde fået vejrtrækningsproblemer. Her overlod faderen og moderens søster et kort øjeblik tvillingerne til to tilsyneladende venlige kvinder, mens de rullede tvillingernes mor til sin stue.

Da faderen og børnenes moster kom tilbage, var Prince og den ene kvinde væk. Overvågningskameraer viser kvinden forlade hospitalet med barnet for at ræse væk på en motorcykel.

Kvinden og den stjålne baby blev få dage efter fundet, hvorefter kvinden blev anholdt.