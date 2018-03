Trump som komiker under middag med pressen: Ingen gør sig i selvironi bedre end mig Donald Trump holdt tale for de udskældte journalister med jokes om sin hustru og svigersøn og sin egen version af selvironi.

Lørdag morgen var alt ved det velkendte.

USA's præsident, Donald Trump, påstod lige pludselig i et tweet, at de amerikanske mainstream-medier er til grin over hele verden. De er blevet VANVITTIGE, skrev han.

Mainstream Media in U.S. is being mocked all over the world. They’ve gone CRAZY! https://t.co/4UGYuJpUA7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 March 2018

Lørdag aften bevægede Donald Trump sig overraskende ud blandt dem, han har udråbt til hele »folkets« fjender, da han for første gang deltog i den årlige middag i Gridiron Club.

Gridiron Club er en gammel klub i den amerikanske hovedstad, hvor udvalgte journalister og inviterede politikere i kjole og hvidt en gang om året griller hinanden let med humoristiske taler. Det er en del af den 'sump', som Trump i valgkampen sagde, han ville dræne, hvilket han ikke har gjort.

Modsat den mere kendte 'White House Correspondent's Dinner' er kameraer forbudt i Gridiron Club, men flere af de tilstedeværende journalister har gengivet højdepunkter fra Donald Trumps tale. Den gjorde grin med både pressen og politiske modstandere, men stak også mere uventet både til Trumps nærmeste og til hans eget image.

Melania ud?

Med én punchline nærmede han sig rygterne om, at hans hustru, Melania Trump, er ulykkelig i Det Hvide Hus og i ægteskabet. Præsidenten kommenterede, at en lang række rådgivere frivilligt og ufrivilligt har forladt Det Hvide Hus, der ifølge amerikanske medier igen er i en tilstand af dybt kaos.

»Jeg kan lide udskiftning. Jeg kan lide kaos. Det er virkelig godt. Nu er spørgsmålet som alle stiller: Hvem bliver den næste, der smutter, Steve Miller eller Melania?«, sagde Donald Trump ifølge The New York Times, med henvisning til sin rådgiver Steve Miller.

Derefter vendte sig ifølge avisen mod sin hustru og spurgte hende, om hun stadig elsker ham.

Donald Trump har ikke for vane at gøre grin med sig selv eller noget, der ligner. Tværimod. Han påstår uden synlig skam at være den bedste til mange ting uden at være det og har overdrevet om alt fra sit helbred, sine evner som sportsmand, sin akademiske karriere, sin popularitet og sin formue. Men han er tydeligvis bevidst om selvironi som en værdsat kvalitet. I en tale i sidste uge skabte Donald Trump opsigt ved at kommentere sin skaldede plet og det store arbejde, han gør, for at skjule den.

I talen fredag miksede han selvironien med den trumpske overdrivelse i en bemærkelsesværdig sætning, der antyder, at han godt kan se cirkusset udefra.

»Min stab var bekymret for, at jeg ikke mestrede selvironisk humor, og jeg sagde til dem, at de ikke skulle bekymre sig, for ingen gør sig i selvironi bedre end mig«, sagde Donald Trump ifølge The New York Times.

Kushner stoppet i kontrollen

Kredsen omkring ham fik dog flere stikpiller end ham selv.