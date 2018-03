Måling: Femstjernebevægelsen og centrum-højre står til sejr i Italien Italiens centrum-højre-alliance får ifølge valgstedsmålinger flest stemmer ved søndagens italienske valg.

Ingen ser ud til at have fået et klart flertal ved søndagens parlamentsvalg i Italien, hvor valgstederne lukkede klokken 23.

Det viser målinger foretaget ved valgstederne.

Tidligere premierminister Silvio Berlusconis parti, Forza Italia, ser ud til sammen med sine alliancepartnere, Lega Nord og Fratelli d'Italia (Italiens Brødre), tilsammen at løbe med flest stemmer.

Endeligt resultat mandag morgen

Derpå følger Femstjernebevægelsen, der bliver valgets største parti. Ifølge en måling får partiet mellem 24,5 og 27,5 procent af stemmerne, rapporterer Rai TV.

Partito Democratico, som er det regerende socialdemokratiske parti, bliver ifølge valgstedsmålingerne tredjestørst.

Prognoser vil komme i løbet af natten til mandag, og det endelige valgresultat ventes klar mandag morgen.

ritzau