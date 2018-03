Catalonien befinder sig i et vadested Separatisterne og Spaniens regeringschef taber magtspil om Catalonien.

Det lyder som en dårlig vittighed, at den landflygtige catalanske leder Carles Puigdemont har valgt at slå sig ned i Waterloo få hundrede meter fra, hvor kejser Napoleon led sit afgørende nederlag i 1815. For lige nu ligner manden, der i oktober sidste år udråbte en selvstændig catalansk republik med sig selv som den oplagte kandidat til præsident, en sikker taber.