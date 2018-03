Lige nu: Første nødhjælpskonvoj i tre uger er nået ind i Østghouta 46 lastbiler er nået til Douma og er i gang med at læsse nødhjælpen af. Det ventes at tage nogle timer.

Mad og sundhedsudstyr er nået ind i Østghouta.

En FN-konvoj på 46 lastbiler startede for nogle timer siden motorerne og satte kurs mod området, som i ugevis har været utilgængeligt på grund af kampe mellem Assad-styrets fremadstormende tropper og forskellige oprørsgrupper. Omkring 400.000 indbyggere opholder sig lige nu i Østghouta. De mangler - alt. Og situationen beskrives som desperat.

Over middag nåede konvojen frem til Douma, områdets største by med 125.000 indbyggere. Byen var målet for konvojen, oplyser UNFPA til Politiken. Nu skal nødhjælpen læsses af, og bagefter skal konvojen ud igen.

Røde Kors har sin kommunikationschef for arbejdet i Syrien med i konvojen. Pawel Krzysiek skriver på Twitter, at situationen »føles som en kamp mod tiden«.

We are on the move towards #EasternGhouta. 46-truck convoy of @ICRC_sy @SYRedCrescent and @UN just arrived in Wafideen camp. Feels like racing with tim pic.twitter.com/rwjxtHuReq — Pawel Krzysiek (@PKrzysiekICRC) 5. marts 2018

BBC's korrespondent Jeremy Bowen opholder sig i Syrien på kanten til Østghouta. Han skriver på Twitter, at siden konvojen er kørt ind, er der blevet gennemført luftangreb, og lyden af artilleri kan høres fra området.

Relief convoy is in Eastern Ghouta, shd be in there 12 hours. Since they went in airstrikes have resumed, and artillery fire continues. It’s still officially Putin’s ‘humanitarian pause.’ — Jeremy Bowen (@BowenBBC) 5. marts 2018

FN har de seneste uger forgæves forsøgt at komme ind, men har ikke fået de skriftlige tilladelser fra de syriske myndigheder, der skulle til for at garantere sikkerheden.

Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, følger situationen omkring dagens konvoj. Lige nu holder han vejret.

»Indtil videre er det gået relativt glat i dag. Det kommer til at tage en del timer at få den læsset af. Jeg håber, at parterne holder sig i ro så længe. Men jeg er ikke rolig, før den er ude igen«, siger han.

Èt skud og konvojen vender om

Når en nødhjælpskonvoj kører ind i et krigområde, består udfordringen i at få en aftale på plads med alle parter, forklarer han.

»En konvoj som den i dag kører ad en mineret rute. Der ligger snigskytter overalt, og der skal kun en enkelt snigskytte til, som enten ikke har modtaget ordren om at holde inde, eller som ikke er enig i aftalen, og som derfor skyder. Sker det, vender hele konvojen om. Så man er nervøs hele tiden, når man kører ind«, siger han.

Alt er til forhandling

FN oplyser, at en del sundhedsudstyr ikke har fået tilladelse til at blive taget med ind i Østghouta. En talsmand fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) siger til Reuters, at 70 procent af det udstyr, der var på lastbilerne - herunder operations- og traumeudstyr - er blevet fjernet af de syriske myndigheder. Formentlig ønsker regeringen at sikre, at oprørere ikke kan modtage hospitalsbehandling.

Forud for en nødhjælpskonvojs adgang til et område som Østghouta ligger intense forhandlinger, siger Anders Ladekarl.

»Alt er til forhandling i den situation. Det handler ikke bare om at få en kørselstilladelse. Det handler om antallet af lastbiler, der må køre ind, og indholdet af det, man har med. Tidligere har vi for eksempel oplevet, at vi måtte fjerne alle sakse fra førstehjælpspakker, fordi de kunne bruges til at operere med«, siger han.

Organisationen Læger Uden Grænser er oprørt over meddelelsen om, at de syriske myndigheder har fjernet livsvigtig medicin og sundhedsudstyr fra dagens konvoj og kalder det »et nyt lavpunkt i en kynisk proces, der handler om at gøre livet utåleligt i det besatte område - for alle, herunder civile, kvinder, børn, ældre, syge og svage«.

»Reglerne for krig er krystalklare: livsvigtige forsyninger, herunder medicin, skal have tilladelse til at nå frem til civile i nød. Når det handler om lægehjælp, skal alle kunne få hjælp, civile såvel som soldater. Sådan er reglerne. Og de regler bliver brudt«, skriver organisationen.

Hvis missionen i dag lykkes, bliver det blot den anden omgang nødhjælp i år til området. Seneste og eneste nødhjælp, der er kommet ind i Østghouta, kom 14. februar.

Østghouta har været under daglige bombardementer i månedsvis. 18. februar intensiverede præsident Bashar al-Assad sin offensiv i området.