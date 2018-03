Algerisk rigmand rejser rundt i verden og betaler burkabøder. Nu kommer »Niqab'ens Zorro« til Danmark Liberal algerisk-fransk aktivist og forretningsmand vil protestere mod dansk burka-forbud. Han har betalt bøderne for kvinder i en håndfuld andre lande.

»Niqab’ens Zorro« er på vej til Danmark – en rig, handlekraftig aktivist, som dukker uventet op i lokale konflikter for at hjælpe nødstedte kvinder – i dette tilfælde med retten til at klæde sig, som de vil.

Selv er den algerisk-franske forretningsmand og aktivist, Rachid Nekkaz, ikke tilhænger af hverken burka eller niqab. Men rigmanden med Zorro-tilnavnet er først og fremmest modstander af anti-liberale love.

Derfor tilbyder Rachid Nekkaz at betale, hvis danske kvinder får en bøde for at overtræde den omstridte lov mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum.

Han ses selv med hat. Og Nekkaz synes, at kvinder ikke skal forbydes at vælge deres egen hovedbeklædning frit.

Han har allerede betalt bøder for kvinder i Frankrig, Tyskland, Schweiz, Holland og Belgien. Og ifølge Kristeligt Dagblad vil han på fredag stille sig op foran Christiansborg for at »fortælle det danske folketing, at det er nytteløst at indføre et forbud, for kvinderne vil alligevel ikke komme til at betale bøderne«.

Det provokerer borgerlige retspolitikere. Naser Khader (K) mener, at rigmanden »underminerer dansk lovgivning«, skriver avisen.

Tjener på it og ejendomme

Rachjid Nekkaz er født i Frankrig af algeriske indvandrere og har en bachelor i filosofi fra et parisisk universitet. Men han bad i et opsigtsvækkende brev i 2013 den daværende franske præsident, Francois Hollande, om at få strøget sit franske statsborgerskab omgående, så han kunne stille op ved Algeriets præsidentvalg i 2014.

Syv år før forsøgte han – også forgæves – at stille op som fransk præsidentkandidat. Han har desuden forsøgt at stille op til det franske parlament i 2008, men fik kun 156 stemmer i sin kreds.

Penge har den 56-årige Nekkaz åbenbart – tjent på et it-selskab og ejendomshandel. Men det er som politisk aktivist, den elegante rigmand har vakt mest opmærksomhed.

Han stiftede allerede i 2010 organisationen 'Touché pas ma constitution' – 'fingrene fra min forfatning' – da Frankrig forberedte et forbud mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum. Forbuddet vil ifølge Nekkaz føre til, at nogle kvinder isoleres i en slags husarrest derhjemme, hvis de fastholder deres religiøse fortolkning og ikke ønsker at blive arresteret.

Han har ifølge The Guardian afsat to million euro eller 15 millioner danske kroner til at betale bøder for kvinder og har besøgt flere europæiske lande for at hjælpe kvinder med at betale.

»I dag vil man hindre kvinder i at bære niqab, men hvem vil i morgen hindre parlamentet i at stemme for love, der forbyder miniskørter og forbud mod tatoveringer eller piercede ører? Ingen ved, hvor denne glidebane vil ende«, sagde han til avisen Daily Telegraph, da han i august 2011 gennemførte en af sine første politiske rejser – til Belgien – for at protestere mod et forbud. Der betalte han de første bøder, udstedt til to niqab-klædte kvinder, efter indførelsen af en ny lov mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum.

Anholdt i Østrig

Tidligt i sin kampagne optrådte han i pressen selv med comboybukser og busseronne. I dag optræder han også i elegante jakkesæt med skjorte og slips.

Ingen ved, hvor denne glidebane vil ende Rachid Nekkaz

Hans aktivisme har tidligere også omfattet en kampagne for at oprette en muslimsk fredsbevarende styrke på 50.000 soldater til at standse politiske konflikter i den muslimske verden.

Hans hustru bærer ikke hverken burka eller niqab. Selv tildækkede han sit ansigt med pengesedler og et fotografi af den østrigske udenrigsminister, Sebastian Kurz, ved en demonstration i Østrig i oktober sidste år imod dette lands burka-forbud – og for retten til at bære, hvad man vil.

Det østrigske politi tog fat i kraven på ham og udstedte på stedet en bøde på knap 400 danske kroner. Nekkaz kaldte burkaforbudet »vanærende« for Østrig.

Fredag er det Danmarks burkaforbud, Nekkaz vil kritisere. Han mener, at hans vilje til at betale bøderne reelt har »neutraliseret« forbuddet i Frankrig og Belgien. Han har angiveligt betalt 1.538 bøder.