Russisk eks-spion og datter fundet forgiftet på bænk i det sydlige England I England er en russisk eks-spion fundet bevidstløs sammen med sin datter. De er begge blevet forgiftet med et ukendt stof, og deres tilstande er kritiske. Rusland afviser at have kendskab til sagen.

En russisk eks-spion er fundet bevidstløs på en bænk ved et butikscenter i Salisbury i det sydlige England. Han er blevet forgiftet med et endnu ukendt stof.

Den 66-årige Sergei Skripal er en tidligere russisk oberst, der arbejdede for den russiske efterretningstjeneste, indtil han i 2006 blev idømt 13 års fængsel for spionage. Han tilstod over for de russiske myndigheder at have solgt informationer om flere russiske agenter til de britiske myndigheder, mens han arbejdede for den russiske efterretningstjeneste.

Siden 2010 har den russiske eks-spion haft britisk asyl, efter han var en del af en fangeudveksling mellem USA og Rusland. FBI havde kort tid forinden anholdt 10 russiske agenter, som de byttede med Skripal og tre andre fanger, der havde siddet fængslet i Rusland.

Fangeudvekslingen foregik i en lufthavn i Wien og var en af de største udvekslinger siden Den Kolde Krig sluttede i 1991.

Flere personer forgiftet

Forholdet mellem Rusland og Storbritannien har været anspændt siden 2006, hvor den tidligere KGB-agent Alexander Litvinenko blev myrdet. På et hotel i London mødtes han med to russere, hvor han drak grøn te, der efterfølgende viste sig at have indeholdt et yderst radioaktivt stof. Litvinenko døde tre uger efter. Briterne mente, at mordet på Litvinenko var godkendt af præsident Vladimir Putin.

Sergei Skripal blev søndag fundet sammen med sin 33-årige datter, der også var bevidstløs på bænken. De blev begge kørt på hospitalet, men ingen af dem havde synlige skader. Deres tilstande er kritiske, og det vides stadig ikke, hvad det er for et stof, de er blevet forgiftet med.

Ifølge BBC har to af de betjente, der ankom til stedet, hvor Skripal og hans datter blev fundet, efterfølgende været på hospitalet med mindre symptomer.

Briterne ønsker at skade Rusland

Til Ritzau afviser Dmitrij Peskov, der er talsmand for Vladimir Putin, at Rusland skulle have kendskab til forgiftningen af Sergei Skripal.

»Vi har erfaret, at en sådan tragisk situation har fundet sted. Men vi har ingen informationer om, hvad det skyldes«, siger Dmitrij Peskov, og tilføjer, at de britiske myndigheder ikke har kontaktet Rusland for at få hjælp til efterforskningen.

I sagen om Alexander Livinenko har det britiske politi navngivet de to russere, der var skyldige i mordet, men russerne nægter at udlevere dem. En af dem er Andrej Lugovoj, der i dag sidder i det russiske parlament. Han mener, at briterne kører sagen op for at skade det russiske præsidentvalg, der skal foregå den 18. marts.

