Nordkorea er parat til at diskutere en opgivelse af sine atomvåben Samtidig skal Sydkoreas præsident mødes med Nordkoreas leder i næste måned

Efter mere et år med en yderst højspændt situation signalerer det nordkoreanske styre, at det er villig til at diskutere en komplet afmontering af sine atomvåben og oprette normale diplomatiske forbindelser med USA.

En sydkoreansk delegation afsluttede tidligere tirsdag et todages besøg i Nordkorea, og den overraskende nyhed blev ikke meddelt af Nordkorea selv, men derimod af det sydkoreanske præsidentkontor, som sendte en officiel meddelelse ud.

»Den nordkoreanske side angiv klart sin villighed til at afnuklearisere«, står der i meddelelsen ifølge avisen New York Times.

Meddelelsen fastslår også, at det nordkoreanske styre gjorde det klart, at »det ikke vil have nogen grund til at beholde atomvåben, hvis den militære trussel mod Nordkorea bliver elimineret og dets sikkerhed garanteret«.

Nordkorea har foreløbig ikke selv bekræftet udtalelsen, men det er i givet fald første gang, at styret i Pyongyang signalerer en villighed til at opgive sit atomprogram.

Uklare betingelser

Det er også stadig uklart, hvad det konkret er for betingelser, som det nordkoreanske styre stiller, men det har tidligere krævet, at USA bl. a. opgiver de militærøvelser, som supermagten sammen med Sydkorea afholder hvert år ud for den koreanske halvø.

Desuden er der måske nu udsigt til, at Nordkorea indstiller de missilaffyringer og underjordiske prøvesprængninger, som det seneste år har været med til at gøre situationen højspændt.

I udtalelsen fra det sydkoreanske præsidentkontor står der også, at Nordkorea »udtrykte sin villighed til at have en hjertelig dialog med USA om emner vedrørende denuklearisering og normalisering af relationer med USA«.

I meddelelsen står der endvidere, at Nordkorea »gjorde det klart, at mens dialogen pågår, vil det ikke forsøge nogen strategiske provokationer, såsom atomare og ballistiske missilforsøg«.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har kortfattet reageret med et tweet, hvor han skriver, at »vi må ser, hvad der sker«. Det er således fortsat uvist, om USA er parat til dialog på de betingelser, som Nordkorea stiller.

Hidtil har Det Hvide Hus karakteriseret udspillene fra det nordkoreanske styre som en charmeoffensiv, der ifølge USA har til formål at aflede verdens opmærksomhed fra det faktum, at Nordkorea er et farligt og undertrykkende styre.

Tilnærmelse mellem Nord- og Sydkorea

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, overraskede verden, da han i sin nytårstale ved indgangen til 2018 sagde, at Nordkorea var parat til at sende atleter til Vinter-OL i Sydkorea som udtryk for et ønske om en opblødning af forholdet mellem de to Korea'er.

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, er modstander af den hårde linje, som Donald Trump fører over for Nordkorea, og derfor tog han straks imod den hånd, som den nordkoreanske leder rakte frem.

Det førte til, at Moon Jae-in under afholdelsen af Vinter-OL mødtes med søsteren til den nordkoreanske leder. Hun var taget til Sydkorea for at overvære åbningen af vinterlegene.

Det var også her, at det blev aftalt, at Sydkorea skulle sende den delegation til Nordkorea, som netop har afsluttet sit todages besøg i hovedstaden Pyongyang. Her spiste delegationen bl. a. frokost med Kim Jong-un.

Under frokosten sagde Kim Jong-un ifølge det sydkoreanske præsidentkontor desuden, at han vil være parat til at mødes med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, i slutningen af næste måned.

Mødet skal finde sted i landsbyen Panmunjom, der ligger på grænsen mellem de to lande.