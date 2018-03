Halvdelen rejser ikke hjem: Tyrkiet regner med at beholde 1,75 million syriske flygtninge Tyrkiets regering opgiver tidligere forventning om, at alle syriske flygtninge en dag rejser hjem. Samtidig etableres flere lejre inde i Syrien for at holde nye interne flygtninge på den syriske side af grænsen.

Halvdelen af de 3,5 million syriske flygtninge i Tyrkiet rejser næppe hjem. Uanset om krigen i Syrien stopper, og våbnene tier.

»Tidligere regnede vi med, at de fleste ville rejse hjem, når krigen en dag sluttede. I dag er det tvivlsomt«, siger Selim Yenel, tyrkisk viceudenrigsminister, til Politiken under et besøg i København.

»Flygtningene har allerede været mange år i Tyrkiet. Syrien er ikke parat til at tage dem retur. Og der er allerede gået to år, siden vi tillod de syriske flygtninge at arbejde eller etablere forretninger i Tyrkiet. Mange har fået børn. Vi har også indført, at syriske flygtninge i skolen bliver undervist på tyrkisk, ikke kun på arabisk. Det går smidigt«.

»Så ja, det er realistisk, at halvdelen af flygtningene bliver i Tyrkiet«, siger Selim Yenel.

Det samme siger Kerem Kinik, chef for »Tyrkisk Røde Halvmåne« – svarende til Dansk Røde Kors – til den tyrkiske avis, Habertürk.

Derfor skal Tyrkiet berede sig på, at én trekvart million syriske flygtning fremover vil være en del af den tyrkiske befolkning. Det ville svare til, at Danmark optog 150.000 syriske flygtninge som nye borgere.

Tyrkiet driver med støtte fra EU og Unicef særlige skoler for syriske børn.

»Omkring 75 pct. af syrerne, som i dag bor i Tyrkiet, er kvinder, børn og ældre over 65«, siger Kerem Kinik, chef for Tyrkiets Røde Halvmåne, ifølge avisen Hürriyet. Nogle af deres mænd kæmper stadig i Syrien. Kinik tvivler på, at mange af disse familier nogen sinde forlader deres nye liv i Tyrkiet.

Hen ved 60 pct. af de syriske flygtninge i Tyrkiet angiver i Røde Halvmånes interne meningsmålinger, at 60 pct. ville rejse hjem straks, hvis der var sikkerhed nu, og deres families tryghed kunne garanteres.

Men det er der slet ikke udsigt til, siger Kinik. Krigen i Syrien raser stadig i flere provinser – mest voldsomt i det østlige Ghouta uden for Damaskus, den syriske hovedstad. Her driver Tyrkiet lejre for internt fordrevne. I alt støtter Tyrkiet 400 flygtningelejre inden for Syrien, skriver Hürriyet.

Tyrkisk intervention fortsætter

Samtidig planlægger Tyrkiet at etablere ni nye flygtningelejre i det nordlige Syrien til at tage sig af 170.000 internt fordrevne fra Afrin-provinsen, hvor Tyrkiet er midt i en militær intervention imod den kurdiske YPG-bevægelse. Det meddeler det tyrkiske udenrigsministerium. De nye internt fordrevne skal hjælpes inden for Syriens grænser – og ikke have adgang til Tyrkiet.

De tyrkiske tropper bevæger sig dag for dag tættere på Afrin by sammen med deres allierede, oprørerne i »Den Frie Syriske Hær«.

»Målet med vores operation er at hindre den kurdiske milits, YPG, i at tage magten over hele det nordlige Syrien - også i dele af grænselandet, der slet ikke er kurdiske - og hindre den i at tage magten helt ud til Middelhavet«, siger Selim Yenel. YPG er efter tyrkisk opfattelse en del af PKK-bevægelsen, som både vestlige lande og Tyrkiet har stemplet som en terrororganisation.

'Ikke noget imod kurderne'

Tyrkiets præsident, Recep Teyeb Erdogan, er i medierne citeret for at sige, at Tyrkiet også er parat til at sende sine tropper mod øst – over Eufrat-floden – og hele vejen til den irakiske grænse.

»Det er ikke besluttet«, siger Yenel. »Tyrkiet har ikke noget imod kurderne – kun mod YPG og PKK, som er en trussel mod os«.