Minister: Britisk VM-deltagelse er i fare efter forgiftning Den britiske udenrigsminister kalder Rusland en ond og ødelæggende kraft i verden.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, siger, at det er svært at forestille sig, at VM i fodbold i Rusland vil have britisk deltagelse, hvis det kan bevises, at Rusland stod bag forgiftningen af en tidligere spion og hans datter i Salisbury.

VM finder sted i juni i flere byer i Rusland.

»Når man tænker frem til VM denne sommer, så tror jeg, at det vil blive meget svært at forestille sig, at den britiske repræsentation ved denne begivenhed vil kunne løbe af stablen på en normal måde«, fortæller han parlamentet i London.

Søndag blev den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter fundet bevidstløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury.

Meget tyder på, at de var blevet forgiftet.

Skripal blev i 2006 idømt 13 års fængsel i Rusland for at afsløre hemmeligheder om den russiske efterretningstjeneste. Han kom til Storbritannien i 2010 ved en større udveksling af spioner mellem USA og Rusland.

»Jeg vil sige til alle regeringer i verden, at intet forsøg på at tage uskyldige liv på britisk jord vil kunne ske uden sanktioner eller straf«, fortæller Johnson lovgiverne.

Han kalder Rusland en ond og ødelæggende kraft i verden, men tilføjer, at han ikke vil foregribe, hvad politiet når frem til.

ritzau