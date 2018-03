Russisk fly styrter ned i Syrien: 32 personer er dræbt

Et russisk fragtfly er styrtet ned i Syrien, og alle 32 personer om bord er døde i styrtet.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet er styrtet ned ved den russiske luftbase Hmeimim i Latakia-provinsen.

De første oplysninger tyder på, at styrtet skyldes en teknisk fejl, lyder det fra ministeriet.

I flyet var 26 passagerer og en besætning på seks personer.

Der er ikke blevet skudt mod flyet, og yderligere undersøgelser af styrtet er nu på vej.

Styrtet fandt sted omkring klokken 13 dansk tid tirsdag, lyder det fra det russiske nyhedsbureau Tass.

Flyet var i gang med indflyvningen til militærbasen, men styrtede omtrent 500 meter, før det nåede landingsbanen.

Ruslands vigtigste base

Rusland er en af de vigtigste allierede for Syriens præsident, Bashar al-Assad, og har lejet sig ind på luftbasen.

Basen ligger i det nordvestlige Syrien langt fra konfliktens front, men var under beskydning i december.

Den er Ruslands vigtigste base for militære operationer fra luften i Syrien.

Rusland har mistet ni militære fly, siden landet involverede sig i konflikten i Syrien for omtrent to et halvt år siden.

Basen har været involveret i flere ulykker, blandt andet da et militærfly styrtede i oktober sidste år. Her døde to besætningsmedlemmer.

I december annoncerede Ruslands præsident, Vladimir Putin, at man ville indlede en hjemkaldelse af russiske soldater fra Syrien.

Begrundelsen lød, at målet om at nedkæmpe den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat var nået.

ritzau