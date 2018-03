Russere indblandet i USA's valg kan tiltales i Moskva

Præsident Vladimir Putin siger tirsdag, at russiske statsborgere, som i USA beskyldes for at have blandet sig i den amerikanske præsidentvalgkamp, vil blive retsforfulgt i Rusland, hvis det viser sig, at de har brudt russisk lovgivning.

»Jeg ved, at de ikke repræsenterer den russiske stat eller de russiske myndigheder. Hvad de præcist har gjort, ved jeg ikke«, siger Putin i et interview med tv-kanalen NBC.

Putin siger, at han ikke hvem de pågældende er, og han opfordrer USA til at fremlægge pålidelige beviser på, at de gjorde noget forkert.

»Lad dem blot udtale sig til pressen. Lad dem komme med nogle oplysninger og nogle detaljer. Vi vil være parat til at undersøge det«, siger Putin.

I Washington har den særlige anklager Robert Muellers kontor tiltalt 13 russiske statsborgere for indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Også tre russiske selskaber er tiltalt.

37 siders anklageskrift

De tiltalte beskyldes for at have brudt den amerikanske lovgivning for at kunne udøve indflydelse på det amerikanske valg og den politiske proces.

Anklageskriftet, der er 37 sider langt, omfatter sammensværgelse, bedrageri på internettet og groft identitetstyveri.

De amerikanske myndigheder har oplyst, at nogle af de tiltalte russere har udgivet sig for at være amerikanske statsborgere og kommunikeret med personer i præsident Donald Trumps kampagnestab, der ikke vidste, hvem de stod over for.

De tiltalte organiserede også politiske møder under valgkampen.

Tiltalerne gælder perioden fra 2014 og frem til i dag og omfatter også præsidentvalget i 2016.

Anklagerne siger ikke noget, om hvorvidt den russiske indblanding ændrede præsidentvalgets udfald. De udsendte nedsættende omtaler af en række kandidater.

Det er første gang, at der har været direkte fokus på bestemte russiske personer i efterforskningen.

Mueller er udpeget til at undersøge, om der en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland samt præsidentens fyring af FBI-chef James Comey. Den demokratiske leder i Repræsentant

ritzau