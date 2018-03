Danmark er skeptisk, mens EU gør klar til at true Trump med modtold Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) åbner for muligvis at støtte en fælles reaktion fra EU i form af højere told på visse amerikanske varer, hvis USA indfører told på stål og aluminium. Det har finansminister Kristian Jensen (V) ellers advaret imod.

Da USA’s præsident, Donald Trump, sidste torsdag pludselig annoncerede en straftold på importeret stål og aluminium, lød der fordømmelse og alarm verden rundt. Regeringer både i Europa og resten af verden lod forstå, at hvis USA indfører straftold, kan de beklageligvis blive nødt til at svare igen med samme mønt.

Én melding skilte sig ud. Finansminister Kristian Jensen (V) advarede entydigt mod at lægge told på amerikanske varer.

»EU bør afholde sig fra at hæve toldsatser«, skrev Kristian Jensen på Twitter. Han forklarede sit synspunkt med, at Danmark har 700.000 eksportafhængige jobs, og at alle taber på en handelskrig.

En Twitter-bruger indvendte over for finansministeren, at det kan være nødvendigt at afskrække Trump. Kristian Jensen svarede, at det vil skade vores egen økonomi: »Tænk langsigtet og ikke hævnorienteret!«, skrev Jensen.

Meget tyder på, at Kristian Jensens advarsel bliver overhørt, når EU-Kommissionen i dag mødes for at beslutte, hvordan Europa skal forholde sig over for truslen. Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde fredag, at EU i givet fald vil svare igen med told på en række amerikanske produkter så som Harley-Davidson-motorcykler, Kentucky-bourbon og Levi’s-jeans.

Men vi er også enige om, at vi fra Europas side bliver nødt til at reagere, hvis det er, at USA kommer med stålfaste erklæringer om, hvad de gør Brian Mikkelsen, Erhvervsminister (K)

Ifølge Politikens oplysninger gør Kommissionen forberedelser til at reagere med målrettede toldforhøjelser over for USA, i fald det står klart, at Trumps straftold bliver virkelighed. På længere sigt kan EU også anlægge sag mod USA for brud på verdenshandelsorganisationen WTO’s regler. Det kan først afgøres, når amerikanernes træk kendes.

Internt i den danske regering blev man fanget på det forkerte ben. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mødte mandag sin modpart, Wilbur Ross, i den amerikanske hovedstad. Ross har formuleret det juridiske argument – som Trump har svøbt sin gamle kæphest om straftold ind i – at USA’s import af stål udgør en trussel mod den nationale sikkerhed.

Under besøget opfordrede Brian Mikkelsen sine kolleger i EU til at »reagere«, hvis Donald Trump gør alvor af truslen. Samtidig gjorde han dog sit bedste for at afvise, at der var uenighed i regeringen.

Er det fair at sige, at I ikke helt har fundet melodien internt i den danske regering?

»Jo, det har vi, 100 procent. Vi siger koldt vand i blodet nu, vi afventer. Det er vi 100 procent enige om. Men vi er også enige om, at vi fra Europas side bliver nødt til at reagere, hvis det er, at USA kommer med stålfaste erklæringer om, hvad de gør«, sagde Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen lægger dog ikke regeringens linje på området, lød det hjemme i København. Det gør finansminister Kristian Jensen heller ikke. Det gør udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

I går midt på dagen havde regeringen endnu ikke lagt sig fast på en endelig holdning. Så svarede Samuelsen i en mail til Politiken: Regeringen ønsker en dialog med USA’s regering for at få den på andre tanker og arbejder for at undgå, at »situationen eskalerer«, forklarede han.

»Hvordan EU bør svare, kommer an på, præcist hvordan Trump ender med at designe indgrebet. Det kan blive nødvendigt med modforanstaltninger fra EU’s side, hvis USA indfører straftold, der rammer europæiske virksomheder. Det kan ganske enkelt være nødvendigt for at lægge pres på amerikanerne«, skrev Anders Samuelsen.

Uden at nævne europæiske toldsatser med et ord udelukker han dem ikke.