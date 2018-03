Putins kritikere har det med at dø under mystiske omstændigheder i Storbritannien Sagen om den tidligere spion Sergei Skripal, der søndag blev fundet bevidstløs, er langt fra den første i Storbritannien, hvor russiske myndigheder mistænkes for at stå bag.

FOR ABONNENTER Britiske myndigheder har været hurtige til at mistænke Rusland for at stå bag, efter at en 66-årige mand og hans 33-årige datter søndag blev fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury i det sydlige England. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind