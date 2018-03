Kloakvand analyseres: Tis afslører omfanget af europæernes narkomisbrug Flere tager kokain og ecstasy, viser prøver af en række storbyers spildevand.

EU's overvågningscenter for narkomisbrug har været ude at hente prøver af kloakvandet i en række europæiske storbyer.

De har analyseret 'udslippene' fra 43 millioner mennesker på jagt efter spor af fire illegale narkotiske stoffer: Amfetamin, kokain og ecstasy, der kommer ind, kommer jo ud igen. Og det kan måles i analyser af indholdet i kloakkerne.

Derfor kan centeret, EMCDDA, nu afsløre, at et stof som kokain især er udbredt i lande som Belgien, Holland, Spanien og Storbriannien. At brugen er stigende. Og at der er lidt mere af reststofferne i kloakvandet i weekenderne end til hverdag.

I en by som Barcelona har analytikerne sporet 965 milligram pr. 1.000 indbyggere. Til sammenligning er der kun fundet knap 5 milligram pr 1.000 indbyggere i kloakvandet i finske Turku/Åbo.

Stofmisbruget er forskelligt fra by til by

Når det gælder ecstasy, så er forbruget gået markant op i byer som Antwerpen og Amsterdam, hvor misbruget er mest udbredt. Amfetamin er især af finde i spildevandet i Nord- og Østeuropa. I Amsterdam ligger sporstofferne efter misbruget på 230 milligram pr. 1.000 indbyggere, mens de næsten ikke er til at spore i slovakiske Piestany.

Så er der amfetaminen, hvor det mest udbredte misbrug er at finde i hollandske Eindhoven, men hvor det slet ikke er at finde i prøver fra blandt andre det sydlige Paris eller Milano.

Det kraftigere metamfetamin er oftere at finde i spildevandsprøver i det østlige Europa. Tyske Chemnitz har at dømme efter narkocenterets analyser et særligt højt forbrug af stoffet, fulgt af storbyer i Tjekkiet og Slovakiet. Til gengæld ser det ikke ud til, at det rigtigt har slået igennem i vest, hvor det godt nok er fundet i prøver fra byer som Amsterdam og Berlin, men ikke mængder, der tyder på noget mere udbredt forbrug.

Dansk spildevand er ikke undersøgt

Analysen bygger på kloakvandsprøver fra 56 byer i 19 lande. Her tog man gennem en uge i marts hver dag prøver af indholdet. Ingen danske byer er med i målingerne.

Nogle stoffer undersøges der ikke for. Heroin er et af dem. Det er ifølge EMCDDA svært at få ordentlige data for forbruget, fordi renheden af stoffet varierer så meget. Når det gælder cannabis, så er der ifølge rapporten tekniske besværligheder ved at forsøge at analysere forekomsten af reststoffer i spildevandet.

Til gengæld arbejdes der hårdt på at sikre, at brugen af de såkaldte nye psykoaktive og LSD-lignende stoffer (NPS'er) vil kunne spores i spildevandsprøverne. Det gør ifølge EU-overvågningscenteret det muligt at påvise forbruget ved at analysere urin fra for eksempel festivaltoiletter og urinaler i natklubber og på koncertsteder.