MeToo i Moskva: BBC-journalist anklager russisk politiker for sex-chikane

En BBC-journalist anklager nu et russisk parlamentsmedlem, Leonid Slutsky, for sexchikane.

Det er hun den tredje journalist, som gør. Og dermed er MeToo-kampagnen kommet til Rusland.

Slutsky nægter.

Men Radia Rustamova, journalist på BBC’s russiske tjeneste, står fast. Hun har lydoptagelser fra den famøse dag – 24. marts sidste år – da hun var i den russiske Duma for at få Slutsky’s kommentar til et besøg i Rusland af den franske præsidentkandidat Marine Le Pen.

I stedet – eller desuden – fik hun tilnærmelser og et jobtilbud og måtte opleve, at Slutsky begyndte at rage på hende.

Slutsky afbrød ifølge BBC sin kommentar om Le Pen for at spørge, om Rustamova ville arbejde for ham i stedet for det verdenskendte britiske mediehus.

Nej tak, det ville hun ikke. Hun fortalte angiveligt den russiske politiker, at hun allerede havde en kæreste.

»Fint, du kan være hans kone og min elskerinde«, svarede Leonik Slutsky - hvad BBC hævder at have på bånd.

Han begyndte derpå »at køre sin flade hånd op mod hendes nedre region«, siger journalisten til BBC.

To andre anklager

Slutsky er i løbet af de seneste to uger også blevet anklaget for seksuelle tilnærmelser af to andre russiske mediefolk, redaktøren Yekaterina Kotrikadze og tv-produceren Daria Zhuk.

Han mener, at det er er forsøg på at miskreditere formanden for det udenrigspolitiske udvalg.

Rustamova forbereder nu en formel klage til Dumaens etiske komite. Hun bemærker til BBC, at Slutsky på intet tidspunkt har undskyldt sin opførsel.

Tv-stationens nyhedssite skriver, at russisk lov ikke forbyder sexchikane. En medlem af Dumaen, Oksana Pushkin, siger, at det eksisterende forbud mod seksuelle overgreb »i praksis ikke virker« i Rusland.