Russisk dobbeltagent forgiftet i britisk provinsby: Ex-spions gamle arbejdsgivere bliver mistænkt for mordforsøg Den britiske regerings krise-komite blev onsdag samlet efter forgiftningen af en tidligere russisk dobbeltagent. Er mistanken den rene 'russofobi', eller har Kreml fundet det værd at stræbe den tidligere dobbelt-agent Sergej Skripal efter livet?

Var den tidligere russiske dobbeltagent, Sergej Skripal, værd at slå ihjel, oveni købet på fremmed jord?

Foreløbig er der ikke bevis på, at Skripal og hans datter, Yulia, faktisk blev forsøgt slået ihjel, skønt de søndag middag blev udsat for en giftig »substans«. At det havde forbindelse til hans tidligere virke. Eller at det nødvendigvis er udlændinge, der måtte have forsøgt at dræbe Skripal i en park i den sydengelske provinsby, Salisbury.

Datteren vurderes ikke som et mål for mordforsøg. Men så let tager Storbritannien ikke på, at faderen, den 66-årige tidligere russiske efterretningsmand, oberst Sergej Skripal, blev fundet døende på en parkbænk i Salisbury.

Den britiske regerings krisekomite, Cobra, blev onsdag indkaldt til en fortrolig snak om affæren, der emmer af den kolde krigs dage og – både i medier, politik og politiet – mistænkes for at være et russisk mordforsøg på pensionisten med den usædvanlige fortid..

Den formodede dræbende »substans« er ved at blive analyseret på et militært forskningsanlæg, Porton Down. Ingen adgang for pressen.

Det er syv et halvt år siden, at den tidligere oberst i den militære russiske efterretningstjeneste, GRU, blev udvekslet som led i en byttehandel mellem Rusland og USA. Skripal og tre »kolleger« blev sendt til Vesten, mens Rusland fik 10 tidligere russiske agenter arresteret i USA.

Udleverede navne på andre agenter

Skripal var allerede arresteret i december 2004 og anklaget og dømt for højforræderi.

Ifølge de russiske anklagere havde han fra sent i 1990'erne taget imod penge fra den britiske MI6-efterretningstjeneste for at udlevere navne på et ukendt antal russiske agenter i Storbritannien. Detaljerne vil næppe nogen sinde blive kendt, da alle i affæren har hver deres grunde til at holde noget tilbage, at forvanske andet og måske tilføje noget tredje og uvedkommende. Skripal blev dømt i august 2006.

Forfatteren John le Carré kunne ikke have skrevet det bedre...

Men hvis forbrydelsen vitterlig var højforræderisk spionage, var dommen ikke voldsom. Anklageren krævede kun 15 år, Skripal slap med 13, og han blev fire år senere, i juli 2010, sammen udvekslet med de russiske agenter fra USA i en lufthavn i Wien. Forfatteren John le Carré kunne ikke have skrevet det bedre.

Hvorfor et mord værd?

Hvorfor skulle Skripal så mange år senere være værd at risikere en politisk krise for – ved at slå ham ihjel?

Hans højforræderi skal være foregået for mindst 14 år siden. Han er blevet afhørt og ristet for alle sine gerninger af kolleger i efterretningstjenesten, som ved, hvordan man får en mand til at synge om sine gerninger.

Flere af de russiske kolleger, han blev dømt for at stikke, blev kendt af Vesten for næsten en snes år siden. Og Kreml satte næppe Skripal på et fly til Vesten, hvis man ikke havde afsløret og neutraliseret hans viden.

Med mindre han stadig eller igen er eller var involveret i sit gamle håndværk, spionage, er – eller var – han næppe »farlig« for Rusland i dag.

Hvis russerne stod bagved dette, og det ser sandsynligt ud, er det, fordi de antog, at Skripal stadig arbejdede for britisk eller anden vestlig efterretningstjeneste... - Mark Galeotti, Ruslandsanalytiker

Men som Ruslandsanalytikeren Mark Galeotti siger til Guardian: »Min formodning er, at hvis russerne stod bagved dette, og det ser sandsynligt ud, er det, fordi de antog, at Skripal stadig arbejdede for britisk eller anden vestlig efterretningstjeneste og ikke bare var pensionist«.

Det er sket før – senest og mest opsigtsvækkende, da Rusland i 2006 dræbte afhopperen og systemkritikeren Alexander Litvinenko med det radioaktive stof polonium i en kop the. Giftigt, enkelt, dødeligt.

Russisk mistanke om at Skripal stadig skulle være agent, behøver dog ikke være det eneste eller afgørende motiv for mord.

'Vi ved, hvor han er...'

En højtstående kilde i Kreml, hvorfra russisk magt udgår, sagde allerede ved spion-udvekslingen i 2010 til avisen Kommersant: »Vi ved, hvem han er, og hvor han er … ingen tvivl om, at en Mercader allerede er sendt ud efter ham«.