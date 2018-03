EU svarer Trump igen: Straftold på ærkeamerikanske produkter som peanut butter og jeans Bourbon, peanut butter, Levi’s jeans og over 100 andre produkter fra USA kan blive ramt af EU-told.

EU vil indføre told på en lang række amerikanske produkter, hvis Donald Trump gør alvor af sine løfter om at indføre told på stål og aluminium.

Det slog EU’s handelskommissær Cecilia Malmström fast på et pressemøde i Bruxelles onsdag.

Hvis den amerikanske præsident følger sine ord op med handling, vil EU svare prompte igen.

»Vi har gjort det klart, at hvis et sådan skridt tages, vil det ramme EU. Det vil bringe tusindvis af europæiske job i fare og må nødvendigvis blive mødt med et håndfast og proportionalt svar«, siger Cecilia Malmström.

Listen over omfattede amerikanske produkter er ikke offentliggjort endnu, men kommissionsformand Jean-Claude Juncker har allerede nævnt blandt andet Harvey Davidson-motorcykler, Levi’s jeans og bourbon.

Og onsdag føjede Cecilia Malmström yderligere en række amerikanske varer til listen, der rummer over 100 forskellige produkter indenfor særligt industri og landbrugssektoren.

»Særlige varer såsom bourbon er rigtig nok på listen. Det samme er peanutbutter, tranebær- og appelsinjuice etc. Vi vil ganske snart offentliggøre den fulde liste«, siger Cecilia Malmström.

Brug ikke k-ordet

EU's svar på den amerikanske præsidents tanker om told på aluminium og stål er trestrenget.

Dels vil unionen tage sagen op i verdenshandelsorganisationen WTO, dels vil den tage skridt til at beskytte det europæiske marked mod at blive aftager af det stål, som ikke længere kan eksporteres til samme pris til USA, og endelig vil EU altså iværksætte told på en række amerikanske produkter.

Cecilia Malmström afviser, at EU med told på de symbolsk vigtige amerikanske produkter er med til at eskalere situationen til en egentlig handelskrig.

»Vi bør være meget forsigtige med at bruge det ord. Det er i ingens interesse. I sådan en situation er der ingen vindere. Derfor vil vi svare proportionalt og afbalanceret«, siger den svenske kommissær, som stadig håber, at præsidenten vil skifte mening.

Det er der dog intet, der tyder på foreløbigt. Donald Trump har allerede indikeret, at hvis EU indfører straftold mod amerikanske produkter, så vil USA svare igen med told på europæiske biler.

EU tror ikke på Trumps begrundelse

Den amerikanske præsident har givet en række forskellige forklaringer på den ventede told på stål og aluminium, men den officielle begrundelse er, at det sker af hensyn til nationale sikkerhedsinteresser.

Og selvom EU formentlig er enige i, at Kina oversvømmer markedet med stål produceret med massiv statsstøtte, køber kommissionen ikke den amerikanske begrundelse for at indføre tolden globalt.

»Vi stiller os seriøst tvivlende overfor den begrundelse. Vi kan ikke se, hvordan EU, der er USA’s ven og allierede i Nato, kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed i USA. Vi finder den betragtning dybt uretfærdig«, siger Cecilia Malmström.

EU-kommissæren mener nærmere, at præsidentens forlag skal ses som et forsøg på at beskytte amerikanske arbejdspladser i stålindustrien, særligt i amerikanske stater, hvor Donald Trump har stor opbakning.

EU forsøger omvendt at svare igen med straftold på områder, som kan gøre ondt på den amerikanske præsident.

Eksempelvis er bourbon eksportvarenummer 1 i Kentucky, hvor den republikanske flertalsleder i Senatet er valgt, mens Harley-Davidsons hovedkvarter ligger i Wisconsin, hvor formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, har hjemme.

Donald Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, indgav tirsdag aften sin opsigelse som følge af præsidentens insisteren på at gå videre med told på stål og aluminium.