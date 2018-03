Sri Lanka slukker for sociale medier efter ny uro

Sri Lanka har onsdag besluttet at slukke for en række sociale medier, herunder Facebook. Det sker i et forsøg på at stoppe de uroligheder, der onsdag er fortsat på trods af en undtagelsestilstand.

Natten til onsdag angreb grupper af buddhister moskéer og flere butikker, der er ejet af muslimer, oplyser indbyggere i storbyen Kandy.

Hundredvis af mennesker, der tilhører Sri Lankas muslimske mindretal, barrikaderede sig inde i en moské i Kandy-området onsdag morgen, efter buddhister angreb deres hjem.

Buddhister anklagede muslimer for at have stjålet en pengebøsse med donationer fra et buddhistisk tempel.

Mindst 20 huse, der tilhører muslimer, blev slemt beskadiget. Mindst ét hus stod i flammer onsdag morgen.

Brugere opildner til vold

Nogle af de muslimer, der gemte sig i moskéen, siger til nyhedsbureauet AP, at politiet havde forhindret dem i at beskytte deres huse og ikke gjorde noget for at stoppe de buddhister, der angreb.

På sociale medier har brugere opildnet til vold. I flere indlæg på Facebook har forskellige personer truet med at gennemføre flere angreb mod muslimer.

Den seneste bølge af uroligheder blussede op efter meldinger om, at en gruppe muslimer søndag havde dræbt en ung buddhistisk mand.

I løbet af det seneste år er spændingerne vokset mellem muslimer og buddhistiske grupper, der beskylder muslimerne for at forsøge at omvende folk til islam og for at skænde buddhistiske helligdomme.

Visse buddhistiske nationalister har også protesteret mod tilstedeværelsen af rohingya-muslimer, som er flygtet til Sri Lanka fra forfølgelsen i Myanmar.

Udgangsforbud i flere områder

Tusinder af politifolk og soldater er udkommanderet i de områder, der har været præget af uroligheder.

Myndighederne i Sri Lanka indførte tirsdag undtagelsestilstand frem 16. marts i et forsøg på at dæmme op for urolighederne.

Det betyder, at der blandt andet er tidsbegrænsede udgangsforbud lokalt i byerne Kandy i det centrale Sri Lanka og i Ampara i den østlige del af landet.

Det danske udenrigsministerium meddeler onsdag, at normal rejse- og turistaktivitet kan fortsætte.

Situationen er efter omstændighederne rolig. Men danske rejsende bør være forsigtige, respektere udgangsforbuddet og holde sig på afstand af opløb og demonstrationer, skriver ministeriet.

ritzau