Syriens regeringshær vinder terræn i Øst Ghouta

Militære medieenheder, der ledes af Hizbollah, som er allieret med de syriske regeringsstyrker, siger, at Syriens regeringshær har taget fuld kontrol over den belejrede by Beit Sawa i det østlige Ghouta ved Damaskus.

Luftangreb i området har kostet mindst 45 civile livet, siger overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) til AFP.

De syriske styrker, der har intensiveret et angreb mod det tæt befolkede område, indledte en offensiv for godt to uger siden. Offensivens første formål har været at splitte oprørsenklaven op i to halvdele, hvilket lykkedes sent onsdag ifølge Sohr.

»Regimet kontrollerer nu over 50 procent Ghouta«, siger Sohrs leder, Rami Abdel Rahman.

Regeringsstyrkerne foretog adskillige luftangreb mod området.

Fortsætter grove angreb

Syriens statsstøttede tv-station al-Ikhbariya viste onsdag live-optagelser fra regionen, hvor mange røgsøjler stod op fra bygninger ramt af artilleri og raketter.

I Genève siger menneskerettighedschef Zeid Ra'ad al-Hussein i en kritik af den syriske regering:

»Det er helt ærligt latterligt, når man siger, at man gør alt, hvad der er muligt for at beskytte civile og så alligevel fortsætter grove, brutale angreb på det østlige Ghouta«.

Omkring 750 civile er ifølge Sohr blevet dræbt, siden det syriske regime og dets russiske allierede optrappede deres angreb i februar.

»Omkring 170 af de dræbte var børn«, siger observatørgruppen.

FN's Sikkerhedsråd krævede for over en uge siden en 30 dages våbenhvile indført i Syrien, men det er ikke sket.

Der bor omkring 400.000 mennesker i det oprørskontrollerede område, som har været belejret af syriske regeringsstyrker siden 2013.

ritzau