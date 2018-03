Den skandaleramte Pusher Street-sag, hvor to anklagere er sigtet for embedsmisbrug, får sig nu et nyt skud for boven.

Tre dommere i Østre Landsret har indstillet til retspræsidenten, at de agter at trække sig fra den såkaldte sag 6, en ankesag i landsretten, hvor anklagemyndighedens anklager i 2016 blev suspenderet i forbindelse med et forsøg på at manipulere tre politividner.

I sagen har ti personer anket deres dom for pushervirksomhed i byretten til landsretten.

Pressedommer Karen Hald fra Østre Landsret bekræfter, at dommerne onsdag har indskrevet i retsbogen, at de trækker sig. Bogen er sendt til samtlige forsvarer i sagen samt anklagemyndigheden, som herefter skal mødes med en ny dommerbesætning for at tage stilling til, hvad der fremover skal ske i sagen.