21 personer er behandlet efter angreb med nervegas

21 personer behandles i forbindelse med overfaldet på en russisk eksspion med nervegas i den britiske by Salisbury.

Det oplyser den lokale politimester, Kier Pritchard, ifølge Sky News.

Blandt de 21 er den 66-årige eksspion Sergej Skripal og hans datter.

»Et antal af dem har været gennem behandling på hospitalet, og de har afgivet blodprøver samt fået støtte og råd«, siger Pritchard.

De tre, der er tilbage på hospitalet, er Sergej Skripal, den 33-årige datter Julia og betjenten Nick Bailey, som var en af de første personer, der fandt faderen og datteren livløse på en bænk i Salisbury søndag.

Hospitalet i Salisbury oplyser ifølge Sky News, at faderens og datterens tilstand torsdag aften stadig er kritisk, men stabil.

Den forgiftede betjent har været i stand til at tale, men hans tilstand beskrives også som alvorlig.

Mistanken har i første omgang rettet sig mod Rusland. Det formodede angreb med nervegas giver mindelser om drabet i 2006 på den afhoppede tidligere russiske efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko.

Han blev på et hotel i London forgiftet med det radioaktive stof polonium-210, som i løbet af tre uger slog ham ihjel. Siden blev to russere in absentia sigtet for drabet.

Premierminister Theresa May siger torsdag, at Storbritannien vil besvare det, hvis det viser sig, at Rusland står bag.

»Vi vil gøre, hvad der er passende. Vi vil gøre, hvad der er rigtigt, hvis det bevises, at sagen er sponsoreret af en stat«, siger hun til ITV News.

»Hvis det kræver handling, så vil regeringen selvfølgelig gøre det. Vi vil gøre det ordentligt og på rette tid og på grundlag af de bedste beviser, tilføjer hun.

Politiet har endnu ikke oplyst, hvad det er for en nervegift, der blev brugt i Salisbury.

Sergej Skripal, der var dobbeltspion, blev i 2010 en del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA. Han bosatte sig i Salisbury.

