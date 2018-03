Trump skal mødes med Nordkoreas leder til maj Samtidig vil Nordkorea stoppe sine missilaffyringer.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er blevet enige om at mødes til maj.

Det sagde Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui-yong, efter at han torsdag aften i Det Hvide Hus havde orienteret Donald Trump og amerikanske embedsmænd om den tætte dialog, der på det seneste har været mellem Sydkorea og Nordkorea.

Der bliver gjort store fremskridt, men sanktioner vil bestå, indtil en aftale er nået Donald Trump

Ifølge nyhedsbureuaet Reuters oplyste han også, at den nordkorenske leder, Kim Jong-un, havde »givet tilsagn om, at Nordkorea vil afstå fra nye atom- eller missiltests«.

Foto: Andrew Harnik/AP Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui-yong, præsenterede torsdag aften meldingen om et topmødet mellem Nordkorea og USA efter et møde i Det Hvide Hus med Donald Trump og amerikanske embedsmænd.

Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui-yong, præsenterede torsdag aften meldingen om et topmødet mellem Nordkorea og USA efter et møde i Det Hvide Hus med Donald Trump og amerikanske embedsmænd. Foto: Andrew Harnik/AP

Den amerikanske opbakning til et topmøde blev understreget af, at Donald Trump torsdag eftermiddag amerikansk tid pludselig dukkede op i pressesalen i Det Hvide Hus for at varsle de tilstedeværende journalister om, at der ville komme en vigtig nyhed om Nordkorea.

Alligevel er den amerikanske holdning dog fortsat skeptisk.

Efter at nyheden om et topmøde var gået verden rundt, skrev Trump i et tweet, at presset på Nordkorea fortsat vil bestå.

»Kim Jong Un talte om denuklearisering med sydkoreanske repræsentanter, ikke bare en indefrysning. Heller ikke nogen missiltests fra Nordkorea i denne periode. Der bliver gjort store fremskridt, men sanktioner vil bestå, indtil en aftale er nået. Et møde er ved at blive planlagt«.

Ifølge Det Hvide Hus er det ikke bestemt endnu, hvornår mødet præcist skal finde sted og hvor.

Aktierne stiger i Asien

Et yderligere tegn på forsoning fra nordkoreansk side er, at Kim Jong-un angiveligt også har accepteret, at USA og Sydkorea fortsætter sine årlige fælles militærøvelser på Den Koreanske Halvø, hvilket ellers førhen har vakt betydelig nordkoreansk vrede.

Aktiemarkederne i Asien opfattede staks meldingen om et topmøde som en positiv nyhed, der fik aktierne til at stige.

I Japan blev nyheden også modtaget med forsigtig optimisme. Nordkorea har to gange inden for det seneste år affyret missiler ind over det japanske fastland, og den japanske premierminister, Shinzo Abe, har været en fortaler for Trumps krav om hårde sanktioner mod Nordkorea.

I en udtalelse fredag morgen sagde Shinzo Abe ifølge Reuters, at han bød ændringerne i Nordkoreas holdning velkommen.

»Japan og USA vil dog ikke vakle i deres stærke standpunkt om, at de vil fortsætte med at lægge maksimalt pres, indtil Nordkorea tager konkrete handlinger mod et komplet, verificertbart og uigenkaldeligt stop for udvikling af atommissiler«, sagde han.

Opblødning

Det seneste år har situationen på Den Koreanske Halvø været yderst spændt, så politiske iagttagere og militære eksperter begyndte at tale om, at de ikke kunne udelukke risikoen for krig.

Nordkorea provokerede USA ved at foretage en lang række missilaffyringer, der skulle vise, at Nordkorea ville være i stand til at ramme det amerikanske fastland med atomvåben. Omvendt provokerede Trump ved at at true med et militært angreb og indføre hårde sanktioner mod Nordkorea.

I sin nytårstale ved indgangen til 2018 overraskede den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, dog det internationale samfund, da han rakte hånden frem til forsoning med broderlandet Sydkorea og sagde, at han var parat til at sende atleter til Vinter-OL i Sydkorea.

Det blev begyndelsen på en række forhandlinger mellem de to Korea'er, som kulminerede, da en sydkoreansk delegation tidligere på ugen var på besøg i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, hvor delegationen også spiste frokost med Kim Jong-un.

Det var tilsyneladende under dette frokostmøde, at den nordkoreanske leder sagde, at han var parat til at mødes med Donald Trump, hvilket Det Hvide Hus nu kvitterer for.

Det vil i så fald være første gang, at en amerikansk præsident skal mødes med en nordkoreansk leder.