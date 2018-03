Tæt på folk bag dossier om Trump og Rusland: Forgiftet eks-spion mistænkt for lyssky virksomhed

Gamle spioner mistænkes gerne for at tage dyrebar viden med sig i graven.

Men Sergej Skripal – den russiske dobbeltagent, som i søndags blev forsøgt myrdet med nervegift i England – er ikke død, kun i koma. Og nu har mistanken mod Rusland for at stå bag attentatet fået følgeskab af andre spørgsmål, som Skripal vil blive nødt til at besvare, hvis han vender tilbage til livet.

Spørgsmål nummer et: Var Skripal overhovedet gået på pension? Eller var han stadig involveret i efterretningsvirksomhed? I så fald: For hvem? Imod hvem?

Gæst på russisk ambassade

En tidligere russisk erhvervsmand, Valery Morozov, siger til det britiske tv-selskab Channel 4, at Skripal har haft regelmæssig forbindelse til den russiske ambassade i London forud for attentatet.

Det ville i sig selv være opsigtsvækkende, fordi Skripal – tidligere oberst i den russiske militære efterretningstjeneste -- i 2006 blev dømt for landsforræderi og var fængslet, indtil han blev udvekslet med russiske spioner i USA i en større byttehandel mellem Øst og Vest.

Er det overhovedet sandt? Og i så fald: Ville en russisk ambassade stadig pleje omgang med en eksileret landsforræder, dømt for at røbe russiske agenter til den britiske sikkerhedstjeneste MI6 – hvis han ikke gjorde sit gamle hjemland tjenester?

Morozov kalder det mistænkeligt. Skripal er i øjeblikket ude af stand til at svare på mistænkeliggørelsen.

Forbindelse til Trump-undersøgelse

Spørgsmål nummer to: Avisen The Telegraph finder det interessant, at Sergej Skripal havde en nær forbindelse til en unavngiven sikkerheds-konsulent, som under den amerikanske præsidentvalgkamp var med til at udarbejde et dossier om forbindelsen mellem Rusland og den senere valgte præsident, Donald Trump.

Det stærkt omstridte dossier, samlet af bureauet Orbis Business Intelligence, ejet af en tidligere britisk efterretningsmand, Christopher Steele, har bidraget til formodninger om forbindelse mellem Trump-kampagnen og den russiske regering. Den mistænkes af USA mistænkes for at have forsøgt at påvirke valgkampen til fordel for Trump.

Oplysningerne i dossieret har udløst den igangværende formelle undersøgelse i USA af russisk indblanding i den amerikanske valgkamp.

Viden og forbindelser var penge værd

Kilder tæt på Orbis siger til The Independent, at Sergej Skripal ikke bidrog til dossieret om Trump.

Men avisen finder det ubesvaret, om Skripal har bidraget til andre undersøgelser i sagen. Og om Skripal har arbejdet for private efterretningsvirksomheder i Storbritannien, hvor hans kendskab og mulige forbindelser hjemme i Rusland kunne være penge værd.

Det britiske MI6 lader forstå, at Skripal ikke længere var aktiv for tjenesten, og at man ikke har opfattet, at han levede under trusler.

Han fik ikke en ny identitet og et nyt navn, da han kom til Storbritannien, og boede i eget navn i et halvt dobbelthus i Salisbury.