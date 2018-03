Russisk økonomi er igen i plus trods Vestens sanktioner Men den menige russer kan ikke få pengene til at slå til. Renset for inflation falder lønningerne.

Det går fremad for Ruslands økonomi. I 2017 voksede det russiske bruttonationalprodukt, bnp, 1,5 procent efter et par år i minus på grund af lave oliepriser og Vestens økonomiske sanktioner på grund af annekteringen af Krim og krigen i Østukraine.

Før sit planlagte genvalg på søndag kan præsident Vladimir Putin glæde sig over positive tal på mange fronter. Det notorisk skrantende landbrug satte sidste år eksportrekord – især på grund af en god hvedehøst. I høstsæsonen 2017-18 regner Rusland med at eksportere 45 millioner tons hvede – især til Egypten og Tyrkiet.

Der er også orden i statens finanser, efter at olieprisen er klatret godt over 60 dollars per tønde. Sidste år var underskuddet på det russiske statsbudget 1,7 procent, og i år håber Kreml at holde det på 1,3. Den russiske oliebranche har rationaliseret og er konkurrencedygtig ved en oliepris på 53 dollars, mens mange andre olieproducerende lande skal op i nærheden af 80 for at få dækket både planlagte afgifter til statskassen og produktionsomkostninger.

Fød flere børn Rusland har 144 millioner indbyggere, der bliver ældre og ældre i gennemsnit. I 2017 blev der født 1,6 millioner børn, hvilket var hele 203.400 færre end året før. Fødselsraten er på blot 1,7. Præsident Putin har lanceret en kampagne til 52 milliarder kr. de næste 6 år for flere børn.

Men den menige russiske lønmodtager og pensionist har noget mindre at glæde sig over, og økonomer af forskellig afskygning efterlyser massive investeringer i veje, jernbaner og anden infrastruktur.

Renset for inflation falder de russiske lønninger ganske svagt, og det har de nu gjort i fire år. Uafhængige økonomer regner med, at 40 procent af de russiske familier ikke kan klare sig for deres løn eller pensioner og må låne – enten hos familien eller i banken. Det sidste gør de. Udlån til forbrug – især til nye biler – er efter flere års fald tilbage på niveauet før sanktionerne og de lave oliepriser.

Selv om mange leveomkostninger er lavere i Rusland end i Danmark, kan man sandelig heller ikke sige, at russiske pensionister har noget at slå til søren med. Den gennemsnitlige pension er på 1.200 kr. om måneden.

I en analyse i Moscow Times når grundlæggeren af erhvervsavisen Vedomosti, Leonid Bersjidskij, frem til, at den vigtigste opgave for Kreml de kommende år bliver at øge almindelige borgeres indtægter: »Selv om borgerne ikke bliver spurgt, kan man ikke totalt ignorere deres interesser«.

Forsigtig økonomisk politik

Præsident Putins økonomiske politik er forsigtig eller konservativ, og han vil hellere have orden i statens finanser end bruge penge på at få mere fart i økonomien.

Der slipper ikke meget ud i russiske medier om regeringens overvejelser. Alligevel ser det ifølge nyhedsbureauet Bloomberg ud til, at det er lykkedes for Putins økonomiske chefrådgiver, Andrej Belousov, at overbevise mere tilbageholdende nøglepersoner som viceministerpræsident Igor Sjuvalov og økonomiminister Maksim Oresjkin om, at det er på tide at pumpe penge ud – både til infrastruktur og til forbrug.

Efter ubekræftede forlydender er de klar til at lade den russiske statsgæld stige fra 12,5 procent til 16 i de kommende seks år. Det vil løbe op i 1.600 milliarder kr.