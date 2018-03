Nu kan Kinas præsident regere på livstid Den kinesiske folkekongres har næsten enstemmigt vedtaget at ændre landets forfatning.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, vandt søndag en kæmpe sejr, da den kinesiske folkekongres på sit årlige møde i Folkets Store Hal i hovedstaden Beijing besluttede at ophæve den frist, der hidtil har været skrevet ind i landets forfatning.

Fristen fastslog, at en præsident kun må sidde i to perioder, hvilket tilsammen udgør ti år, og en ophævelse betyder derfor, at Xi Jinping nu kan være præsident på livstid.

Ændringen var ventet, fordi folkekongressen mest fungerer som et gummistempel for beslutninger, der reelt allerede er truffet i kulissen, men alligevel vakte vedtagelsen straks stor opsigt.

Begrænsning indført i 1982

Xi Jinping kom til magten i 2012 og har siden da udviklet sig til den mest magtfulde leder i Kina i årtier.

Da det kinesiske kommunistparti i oktober sidste år holdt sin femårlige forsamling, lykkedes det Xi Jinping at få skrevet sit navn og sine politiske idéer ind i kommunistpartiets charter, hvilket dermed gjorde ham til en leder på linje med det moderne Kinas grundlægger, Mao Zedong.

Derefter manglede han kun at få ophævet begrænsningen på hans periode som præsident for at få en magt, som mange af hans kritikere allerede har sammenlignet med den, en diktator har.

Xi Jinping ønsker at skabe et Kina, hvor den private markedsøkonomi fortsat florerer, men hvor kommunistpartiet skal fremstå som den kraft, der på alle niveauer af samfundet driver landet fremad. Derfor har Xi indledt en omfattende kampagne mod korruption for at styrke partiets anseelse i befolkningen, og han har samtidig øget undertrykkelsen af medier og dissidenter for at fjerne enhver kritik af partiet.

I den samme proces har de partikontrollerede medier gjort ham til genstand for en omfattende personkult, så Xi Jinping nu fremstilles som selve ansigtet på kommunistpartiet.

Det seneste eksempel sås søndag, hvor den partikontrollerede avis China Dailay på sin hjemmeside offentliggjorde en stor interaktiv grafik over »de seneste resultater under Xi's lederskab«. Grafikken nævnte bl. a., at der var blevet færre fattige, og at der var kommer flere dage uden luftforurening i Beijing.

Derfor styrker det også dette statsmandsbillede, at Xi Jinping nu kan beholde præsidentposten på ubestemt tid.

Begrænsningen på præsidentperioden blev ellers indført i 1982 af den daværende kinesiske leder, Deng Xiaoping, for at forhindre en tilbagevenden til den form for blodigt livstidsdiktatur, som Kina oplevede under Mao Zedong og hans kulturrevolution.

Men det syntes at være glemt på folkekongressen søndag, hvor 2.958 af de delegerede stemte for at ændre landets forfatning, mens tre afstod fra at stemme, og to stemte imod.

Titler uden frist

Allerede for to uger siden kom det frem, at kongressen skulle stemme om en ophævelse af begrænsingen på præsidentperioden, hvilket førte til højlydte protester på de sociale medier i Kina, inden protesterne blev fjernet af den statslige censur.

Samtidig har de partikontrollerede medier de sidste par uger forsvaret forfatningsændringen og sagt, at den bringer præsidentposten på linje med de andre titler, Xi Xinping har som generelsekretær for kommunistpartiet og øverste leder for det kinesiske militær. Ingen af de titler har indbygget en tidsfrist.