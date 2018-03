Trump har ikke lært af fiaskoen fra USA’s seneste ’stålkrig’

Mens resten af verden gør klar til at svare igen på den straftold på stål og aluminium, som USA indfører om to uger, beder man til, at præsident Donald Trump eller nogen omkring ham vil kigge i historiebøgerne og studere perioden fra 30. marts 2002 til 4. december 2003.

Dengang forsøgte præsident George W. Bush sig med en told, der havde mange lighedspunkter med den, som Donald Trump i torsdags underskrev i Det Hvide Hus på dramatisk vis omgivet af stålarbejdere i arbejdstøj og med hjelme under armene.

George W. Bushs formelle begrundelse blev ligesom Donald Trumps set som et skalkeskjul. Den ellers frihandelsorienterede Bush indførte såkaldt beskyttende toldsatser på mellem 8 og 30 procent på stålprodukter med det argument, at USA var udsat for en truende importbølge.

Læren fra dengang er, at ståltold skader mere, end den gavner Jens Ladefoged Mortensen, lektor i statskundskab, Københavns Universitet

Told på stål og aluminium USA’s præsident, Donald Trump, lægger en told på 25 procent på importeret stål og 10 procent på aluminium. Han argumenterer for, at importen udgør en risiko for den nationale sikkerhed. Mexico og Canada er midlertidigt undtaget, mens andre lande med et »sikkerhedsforhold« til USA kan søge om fritagelse, hvis de på andre måder kan imødegå den risiko, som deres eksport ifølge den amerikanske regering udgør. EU-Kommissionen har på forhånd bekendtgjort, at EU vil svare igen med modtold på udvalgte varer. Vis mere

Reelt reagerede han mere på, at en række amerikanske stålproducenter var gået fallit, og at flere andre vaklede, hvilket skabte politiske problemer for Bush i svingstater i USA’s såkaldte rustbælte, mente en række lande.

De lagde sag an mod USA og fik medhold af verdenshandelsorganisationen WTO. WTO pegede på, at den amerikanske stålimport faktisk var faldet en smule i 2001 og 2002.

16 år senere er Donald Trumps formelle argument, at stål- og aluminiumsimport truer USA’s sikkerhed. Men det argument faldt ifølge eksperter til jorden, da Trump onsdag stillede Mexico og Canada i udsigt, at de kan blive undtaget, hvis de makker ret i en genforhandling af handelsaftalen Nafta.

Ligesom Donald Trump undtog George W. Bush også Canada og Mexico, som er blandt de lande, hvorfra USA importerer mest stål. Andre allierede som Argentina og Tyrkiet blev også undtaget. Det viste sig at få en dramatisk effekt.

Den amerikanske import af stål fra de toldramte lande faldt ganske vist med 28 procent i 2002 og 37 procent i 2003, skriver Sébastien Jean Directeur, der er direktør i tænketanken CEPII, i en analyse til netmediet The Conversation.

Men importen voksede i stedet fra de undtagede lande. Stik imod planen steg den samlede import af stålprodukter faktisk med 3 procent i de 12 måneder efter indførelsen af toldsatserne, konkluderer han.

2,4 millioner kroner per job

Stålprisen steg. I 2003 svarede næsten halvdelen af de stålforbrugende virksomheder i en undersøgelse foretaget for USA’s internationale handelskommission (USITC), at de havde problemer med at få fat i stål i den ønskede kvalitet. 7 procent svarede ligefrem, at dette fik dem til at flytte stålforbrugende produktion udenlands.

Den højere stålpris kostede 200.000 amerikanere jobbet i 2002, konkluderer en analyse foretaget i 2003 for de metalforbrugende industriers interesseorganisation, CITAC Foundation. Et tab på flere jobs, end der var ansatte i hele USA’s stålproduktion.

Tænketanken Peterson Institute for International Economics har estimeret, at George W. Bush midlertidigt skabte 3.500 jobs i stålindustrien, men at det kostede USA’s forbrugere 2,4 millioner kroner per job. Efter at Trump for nylig annoncerede sin straftold, har firmaet Century Aluminium sagt, at det vil ansætte næsten 300 arbejdere næste år.

Firmaet United States Steel har sagt, at det vil genstarte en stor ovn til stålproduktion og genansætte 500 arbejdere for at imødekomme den forventede stigende efterspørgsel.

Det er tal, Donald Trump vil fremhæve som indfriede løfter. Men erfaringerne indikerer, at USA samlet vil tabe.

Da den nyvalgte præsident Barack Obama i 2009 lagde straftold på kinesiske bildæk, beskyttede det 1.200 jobs, men kostede samtidig, hvad der svarer til 3.700 jobs i salgsbranchen, viser beregninger fra Peterson Institute for International Economics.

EU’s reaktioner i dag minder også om reaktionen i 2002. Dengang sagde EU til WTO, at man forbeholdt sig retten til at afbøde den skadelige effekt for Europa, og offentliggjorde en liste med produkter som appelsinjuice, æbler, solbriller og fotokopieringsmaskiner.

I dag er slagnumrene Harley-Davidson-motorcykler og bourbon. Princippet er det samme. Varerne vælges før som nu, fordi de produceredes i stater, der gør særligt ondt på centrale politikere.