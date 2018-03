Massivt skift i borgernes syn på EU's problemer I 2014 mente 4 ud af 10, at økonomi var en af EU’s to vigtigste udfordringer. Siden er det vendt op og ned, så klart flest nu ser terror og indvandring som EU’s største problemer.

Borgernes syn på EU’s største problemer har undergået en markant forandring i de senere år.

I 2014 fyldte problemer med gæld og arbejdsløshed mest i folks opfattelse af unionens kvaler. Både i Danmark og i medlemslandene som helhed mente omkring 4 ud af 10 borgere, at økonomi var en af EU’s to vigtigste udfordringer.

Siden er der sket et massivt skift. De seneste tal viser, at økonomi og arbejdsløshed er trængt i baggrunden. Indvandring og terror bliver nu nævnt klart oftest, når folk giver deres bud på det europæiske samarbejdes største udfordringer.

Det viser tal fra Eurobarometer, som Tænketanken Europa har analyseret.

I EU-landene som helhed er andelen, der peger på indvandring som en af unionens vigtigste udfordringer, næsten fordoblet fra 21 til 39 procent. I Danmark er det endnu mere markant med en ændring fra 21 til 52 procent, der peger på indvandring som et hovedproblem.

Jeg ville være blevet meget overrasket, hvis ikke flygtningekrisen havde ændret vælgernes syn på EU’s største udfordringer Derek Beach, EU-forsker

At mange nu ser indvandring som et stort problem, er en naturlig følge af, at millioner af flygtninge og migranter rejste ind i Europa i 2015 og 2016, påpeger EU-forsker Derek Beach.

»Flygtningekrisen har for mange lande været en kæmpe begivenhed, som stadig optager folk. Tænk bare på billederne af flygtningene, som kom gående op ad motorvejene i Danmark. I Tyskland modtog man omkring en million mennesker, hvilket fik stor betydning for det efterfølgende parlamentsvalg«, siger Derek Beach med henvisning til, at det indvandringskritiske parti AfD gik frem ved valget, og at det regeringsbærende CDU skærpede sin politik på området.

»Jeg ville være blevet meget overrasket, hvis ikke flygtningekrisen havde ændret vælgernes syn på EU’s største udfordringer«, siger Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i holdninger til EU-samarbejdet.

Når særligt danskere nu ser indvandring som et af EU’s hovedproblemer, kan det skyldes, at emnet i de senere år er blevet sat i sammenhæng med det europæiske samarbejde, vurderer Derek Beach:

»Indvandring har siden folketingsvalget i 2001 været et af de vigtigste emner for, hvor danskerne satte deres kryds. Men da flygtningekrisen kom, blev EU koblet til emnet, fordi det skabte så stor debat om en fælles flygtningepolitik og Danmarks forbehold mod at deltage i en sådan. Nu oplever folk selv, at når de tager på skitur, er der pludselig paskontrol mellem EU-lande som konsekvens af situationen«.

Handlingsplan har ikke haft effekt

Efter at et flertal af britiske vælgere i sommeren 2016 stemte for at forlade EU, holdt de andre 27 medlemslande et topmøde, hvor de enedes om at sætte særlig fokus på de emner, som optager borgerne mest.

Topmødet noterede sig skiftet i retning af, at borgerne allerede på det tidspunkt i højere grad så indvandring og terror som unionens største problemer, og vedtog en handlingsplan for at få skabt løsninger på dem.

Når indvandring stadig topper borgernes syn på EU’s problemer, skyldes det, at der fortsat mangler varige konkrete løsninger, vurderer Tænketanken Europa.

»Man rider ikke samme dag, som man sadler, på de her områder af EU-samarbejdet, så det er ikke så overraskende, at borgernes syn ikke har ændret sig endnu«, siger forskningschef Catharina Sørensen fra Tænketanken Europa.

Terrorisme har taget det største spring. 6 procent i både Danmark og EU-landene som helhed så det som et hovedproblem i 2014. I 2017 er det mere end hver tredje.