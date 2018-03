Trump vil give lærere våbentræning og styrke baggrundstjek

USA's præsident, Donald Trump, har søndag aften fremlagt en plan for, hvordan han vil ændre landets våbenlovgivning. Det sker i kølvandet på præsidentens løfte om at gøre noget ved landets mange skoleskyderier.

Donald Trump vil blandt andet fokusere på at hjælpe skoler med at træne lærere til at håndtere skydevåben.

Derudover vil han indføre mere dybdegående baggrundstjek. Blandt andet via styrket samarbejde mellem sundhedssystemet, skoleledere og politiet.

Trump har ikke i første omgang nogen planer om at ændre minimumsalderen på 18 år for køb af skydevåben.

Han har dog nedsat en kommission, der skal tage stilling til netop minimumsalderen samt en række andre emner.

Undervisningsminister Betsy DeVos står i spidsen for kommissionen.

»I dag offentliggør vi nogle handlinger, der giver mening. Det er nogle tiltag, som vi kan komme i gang med omgående for at beskytte studerende«, lyder det fra undervisningsministeren.

Plan kommer 4 uger efter skoleskyderi

Trumps plan kommer knap fire uger efter et voldsomt skoleskyderi i Parkland i den amerikanske delstat Florida. Her blev 17 mennesker dræbt af en gerningsmand, der affyrede skud fra en semiautomatisk AR-15-riffel.

Efterfølgende har Trump talt med ofrenes pårørende. Her har han erklæret sig villig til at kigge på USA's omstridte lovgivning. Blandt andet med det kontroversielle forslag om at bevæbne lærere.

»Hvis nu man havde en lærer, der var vant til at håndtere våben, så kunne de sætte en stopper for et angreb rigtig hurtigt«, har Trump udtalt.

I Florida, hvor skoleskyderiet fandt sted 14. februar, vedtog man i sidste uge et lovforslag, der strammer statens lovgivning.

Det betyder blandt andet, at man fremover skal være 21 år for at købe skydevåben i staten. Der er samtidig indført en tre dages venteperiode fra køb til udlevering af skydevåben.

