Tyrkisk privatfly styrter i kraftig regn i Iran og 11 dør

Et tyrkisk privatfly styrtede søndag ned i det vestlige Iran, meldte stats-tv i Iran. Det var det andet flystyrt i Iran på blot en måned.

Der var ifølge en talsmand for de civile luftfartsmyndigheder 11 personer om bord på flyet.

Iranske medier rapporterer, at ingen af de 11 om bord overlevede styrtet - otte passagerer og tre besætningsmedlemmer. Alle ombordværende var kvinder - også de to piloter.

Tyrkiske medier skriver, at de otte passagerer var den 28-årige Mina Basaran, som er datter af en fremtrædende forretningsmand, og syv af hendes venner. Gruppen havde været i De Forenede Arabiske Emirater for at holde polterabend forud for Mina Basarans bryllup.

Flyets to sorte bokse er fundet.

Huseyin Basaran, som har interesser i turisme-, finans-, bygge-, fødevare og energisektoren, er ved at opføre en række luksusejendomme i Istanbul, der er blevet som 'Mina Towers'.

Den unge kvinde slog i weekenden et foto op på Instagram, som viser hende omgivet af smilende venner på luksushotellet Royal Mirage i Dubai, rapporterer BBC.

Kraftig regn da flyet styrtede

Ligene er søndag aften bjærget, og det vil være nødvendigt med dna-test for at identificere dem, oplyser en talsmand ved civilforsvaret.

Flyet er ifølge nyhedsbureauet Dogan af mærket Bombardier. Modellen er CL604. Det tilhører selskabet Basaran Holding.

Det private jetfly er styrtet ned ved byen Shahr-e Kord, der ligger 370 kilometer syd for Irans hovedstad, Teheran.

Det oplyser de civile luftfartsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Det regnede kraftigt, da privatflyet forulykkede.

Flyet lettede søndag fra en lufthavn i Sharjah i De Forenede Arabiske Emirater. Det havde kurs mod Istanbul i Tyrkiet, skriver det halvofficielle nyhedsbureau Fars.

Motorer i flammer

Privatflyet er forulykket i et bjergrigt område.

Beboere i en nærliggende landsby fortæller, at de så en af flyets motorer i flammer, inden flyet styrtede. Det skriver det statskontrollere nyhedsbureau Mizan.

Tidligere rapporterede stats-tv, at en brand brød ud i forbindelse med flystyrtet.

Det er blot en måned siden, at et iransk passagerfly styrtede i det sydlige Iran. Dengang blev 65 personer dræbt.

