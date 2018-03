Politi åbner bedragerisager på stribe efter storbrand i London Der blev lovet omfattende hjælp til de overlevende efter en højhusbrand sidste sommer. Siden har politiet og myndighederne efterforsket en række sager, hvor svindlere mistænkes for at udnytte tragedien til egen fordel.

GRENFELL-TÅRNETS BRAND En af de voldsomste brande i årtier brød ud i boligtårnet natten til den 14. juni 2017. Den skyldtes en fejl i et køleskab og bredte sig hurtigt opad langs bygningens facade. Knap 80 omkom og 129 lejligheder blev fuldstændigt ødelagte. Den over 60 meter høje bygning var kort forinden blevet beklædt med ydermursisolering, der ikke opfyldt kravene til brandsikkerhed. Det viste sig efterfølgende, at den ikke-godkendte isolering var benyttet på et stort antal af etageejendomme i landet. Vis mere

Branden i Grenfell-tårnet har tilsyneladende lokket svindlere til.

En omfattende højhusbrand i London i juni kostede knap 80 mennesker livet. Og den gjorde et stort antal mennesker hjemløse, da de 129 lejligheder i det 24 etager høje boligblok blev gjort ubeboelige.

Nu sættes erfarne svindelefterforskere til at undersøge en række sager om mulige bedragerier i kølvandet på dødsbranden. Ifølge The Times har en familie med 15 medlemmer fået erstatninger på omkring 8,5 millioner kroner og attraktive erstatningsboliger, da deres treværelseslejlighed på 3. sal gik til ved branden.

Godt nok stod der kun fire navne på beboerlisten, da branden brød ud, men efterfølgende fik adskillige familiemedlemmer i al hast opgivet deres adresser til at være i den da udbrændte lejlighed. Så sent som i februar i år registrerede en onkel fra Afghanistan ifølge avisens oplysninger sin adresse i lejligheden, otte måneder efter branden.

Gratis genhusning

De mennesker, der havde bopæl i højhuset, er berettigede til at få nye boliger stillet til rådighed. Vel at mærke boliger, der er huslejefri og fritaget for forbrugsafgifter frem til juli 2019. Indtil de får deres nye boliger, har de ret til indkvartering på hoteller og til 2.500 kroner om ugen til at spise for.

Blandt dem, der har fået hjælp fra bydelens sociale myndigheder, er gerningsmanden bag en af Storbritanniens mest omfattende forsikringssvindelnumre. Han fik seks års fængsel for 250 fingerede færdselsuheld, der indbragte gerningsmændene mindst 55 millioner kroner.

Han fastholder, at han boede i lejligheden, selv om han optrådte på vælgerlisterne i en anden del af London.

Nabo blev traumatiseret

Foto: David Mirzoeff/AP En brandmand er i gang med at gennemsøge det udbrændte boligtårn.

En anden har ifølge avisen boet på et firestjernet hotel siden branden. Han boede godt nok ikke i højhuset, men i en naboejendom og er blevet indkvarteret på hotellet efter at have oplyst, at han er traumatiseret efter at have bevidnet branden.

The Times har dog fotograferet ham flere gange forlade ejendommen med den gamle lejlighed, han ikke kan bære at opholde sig i. Naboer siger til avisen, at de ser ham næsten hver dag. Selv siger manden, at han ved de lejligheder var helt ude af bydelen, men tilføjer, at han ikke har styr på, hvor han er alle nætter.

Branden førte hurtigt til bedragerisager

Den og andre mulige fupnumre efter branden har ifølge bystyret i Kensington og Chelsea-bydelen fået flere af dem, der boede i Grenfell-tårnet til at reagere. Allerede en måned efter branden havde politiet åbnet en række bedrageriefterforskninger, der knyttede sig til de goder og erstatninger, brandofrene blev stillet i udsigt.

»Svindel er et problem, byrådet tager særdeles alvorligt, ikke blot fordi skatteydernes penge indgår, men også for dem, der overlevede og efterladte familier har udtrykt bekymring over det for os«, meddeler viceformand Kim Taylor-Smith.

Der er nu indledt en række svindelefterforskninger og flere sager er overdraget til politiet, meddeler byrådet.