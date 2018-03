Fly er styrtet ned i lufthavn i Nepal: »Vi har trukket flere døde og tilskadekomne ud af vraget«

FOR ABONNENTER

Ghettoplan, burkalov, obligatorisk svinekød i daginstitutioner og meget andet. Integrationsdebatten er evig, men i den seneste tid har den taget en ny drejning, hvor et flertal af de folkevalgte tilsyneladende er villige til at indskrænke det liberale demokrati i et paradoksalt forsøg på at forsvare det. Hvad er egentlig målet med alle disse tiltag? Er det at integrere indvandrerne – eller assimilere dem?

I den ene ende anvendes et integrationsbegreb, der typisk signalerer, at en minoritets kulturelle særpræg kan bevares, men inden for rammerne af en majoritetskultur, der er villig til at rumme forskellighed. I den anden tales om, at indvandrere skal assimileres til dansk kultur, f.eks. spise dansk mad og fejre danske højtider, således at deres oprindelige kultur udraderes.

Det er i de senere år blevet populært at kræve assimilation fra partier som Socialdemokratiet, Konservative og DF, ligesom historikeren Uffe Østergaard for nylig har fremført synspunktet med stort engagement.

Desværre bliver diskussionen hurtigt afsporet, hvis man diskuterer integration og assimilation abstrakt. Mit enkle forslag er, at vi insisterer på at være konkrete: Når nogen kræver assimilation til det danske samfund, skal det konkretiseres, hvad der menes. Assimilation med hensyn til hvad? Og hvem er det, der skal assimileres?