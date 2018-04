Yangons muslimer frygter, at de snart bliver mål for de burmesiske soldaters våben I et muslimsk kvarter i udkanten af Yangon mærker beboerne det had mod muslimer, som har bredt sig i Myanmar.

I det vestlige Myanmar har militæret fordrevet op mod 700.000 medlemmer af det lille muslimske mindretal rohingyaerne til nabolandet Bangladesh. Kvinder er blevet voldtaget, mænd er blevet skudt, mennesker i alle aldre er blevet brændt ihjel levende, og over 300 landsbyer er blevet jævnet med jorden.