Portræt: Morgenritual har gjort Pompeo til 'Trump-hviskeren'

Han er veteran fra den første golfkrig og brugte hovedparten af sine fem år i et kampvognsregiment på at »patruljere ved jerntæppet op til Berlinmurens fald«, som det malerisk hedder i CIA’s biografi over Pompeo. Senere var han forretningsmand i Kansas.

Fra skæg og blå briller til diplomati

Da Tea Party-oprøret skyllede over USA ved valget i 2010 gik Pompeo med under fanerne og stillede op til kongressen på et stærkt ideologisk program: Mindre stat og lavere skat var nøgleordene for Pompeo, der som ung blev stærkt inspireret af den anarko-liberalistiske forfatter Ayn Rand.

På Capitol Hill landede Pompeo imidlertid i efterretningsudvalget, der blev forum for hans skarpe ideologiske meldinger. De amerikanske fangevogtere, der udførte tortur er »partrioter« erklærede Pompeo, og han er stærk tilhænger af det kontroversielle Guantanamo-fængsel, som han har kaldt »en guldmine af efterretninger«.

Pompeo skifter nu skæg og blå briller ud med udenrigsministeriet, og

Iran bliver lakmustest

Men den mest kontante ændring af USA’s politik kan finde sted i forhold til Irans atomaftale, som Trump eksplicit brugte som en af de bærende forklaringer på fyringen af Tillerson.

Det bliver en tidlig lakmustest på, hvordan Pompeo vil optræde. Ligesom Trump har han været en nådesløs kritiker af aftalen. Men en Iran-høg i udenrigsministeriet kan både være en fordel og en ulempe, afhængig af hvordan Pompeo lægger, når Trump-hviskeren i fremtiden har præsidentens øre.

Netop nu forsøger forhandlere fra USA’s europæiske allierede at lave justeringer i aftalen, der kan imøde Trumps kritik af aftalen for bl.a. at være for kortfristet og for løs i sit inspektionsprogram.

»Lige nu går al vores arbejde ud på at lave en troværdig pakke, der kan sælges til Trump«, siger en anonym europæisk diplomat til Reuters Bureau.