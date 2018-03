Antallet af asylansøgere i EU blev halveret i 2017

Den 83-årige prisvindende arkitekt Richard Meier beskyldes for at have udsat fem kvinder for sexchikane. Det skriver The New York Times.

Ifølge avisen kan de tidligste beskyldninger om episoder dateres helt tilbage til i 1980'erne.

Fire af kvinderne, der nu står frem og fortæller om episoderne med arkitekten, har arbejdet for hans firma. Flere af dem påstår, at Richard Meier angiveligt skal have blottet sig for dem.

En af dem er Richard Meiers dengang 24-årige assistent, Laura Trimble Elbogen. I løbet af hendes første uge skal han angiveligt have inviteret hende hjem på et glas vin for at fejre det nye job. Her viste han hende nøgenbilleder af andre kvinder og bad hende efterfølgende om også at smide tøjet.