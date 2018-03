Optrapning i Syrien: Rusland truer med et militært svar, hvis USA reagerer på ’fake’ kemisk angreb Russisk general mener, at USA forbereder militært indgreb - og truer med militær gengæld.

Rusland advarer eller truer USA militært i Syrien.

Ifølge General Valery Gerasimov, Ruslands stabschef, forbereder oprørere i det belejrede østlige Ghouta-område udenfor Damaskus et »fake« kemisk angreb mod civile for at give den syriske hær ansvaret, skriver Reuters.

Men hvis USA reagerer ved at bombe et særligt regeringskvarter i det nærliggende Damaskus, mindre end 15 kilometer væk, vil de russiske styrker gøre gengæld, siger Gerasimov til bureauet.

Det er opsigtsvækkende på mere end én facon.

Gerasimov siger lige ud, at ikke alene russiske observatører, men også russiske militære rådgivere og militærpoliti befinder sig i det syriske diktaturs regeringskvarter.

Han advarer eller truer med gengældelse over en »tænkt« situation og hævder uden dokumentation, at USA planlægger at bruge et falsk kemisk angreb til at involvere sig militært. USA har flere gange anklaget det syriske regime for at stå bag kemiske angreb på civile, første gang i august 2013 og adskillige gange siden.

Og Gerasimov siger, at Rusland i givet fald er parat til at beskyde affyringsstedet for amerikanske missiler. Det er nyt, kontant og potentielt farligt.

Følsomt magtspil mellem stormagter

Både Rusland og USA har militære styrker i Syrien.

Russerne har to permanente baser, én for sin flåde i Tartous og én for sit flyvevåben ved Hmeimim, hvorfra Rusland aktivt støtter Assad-styret. USA har et par tusinde specialstyrker i det nordøstlige Syrien, hvor de sammen den en kurdisk-arabisk milits SDF har ført krig imod IS-bevægelsen.

Men de to parter har sørget for at holde hver sine folk fra hinandens struber. Det mislykkedes i sidste måned, da russiske lejesoldater i den såkaldte Wagner-milits mistede flere end 100 mand i et sammenstød med amerikanske og kurdisk-arabiske styrke. Begge parter har siden satset på at dysse sagen ned.

Og General Gerasimovs højlydte advarsel til USA om at holde sig fra indblanding i Ghouta og især holde sig fra et syrisk militært kvarter, hvor Rusland indrømmer at have rådgivere og militærpoliti, udgør en optrapning.

Beskytter Assad

USA's tidligere præsident Obama varslede én gang, at han ville reagere militært på Assad-styrets anvendelse af kemiske våben, netop i det østlige Ghouta, men han – Obama - holdt sig alligevel tilbage. Den nuværende præsident, Donald Trump, har én gang sidste år gennemført et angreb på syriske mål med en byge af krydsermissiler efter endnu et syrisk angreb med kemiske våben.

I ingen af disse tilfælde valgte Rusland at reagere militært. I det første tilfælde trak Rusland civile ud af Syrien i forventning om et amerikansk angreb.

Den russiske regering har under den syriske borgerkrig beskyttet diktatoren Bashar al-Assad militært og politisk. Og Rusland har ligesom Assad afvist, at der er beviser for gentagne angreb med kemiske våben, selv om det er opfattelsen i FNs Organisation for forbud mod kemiske våben.

USA's ambassadør i FNs sikkerhedsråd, Nikki Haley, har advaret om, at USA er parat til at reagere militært på de russisk-støttede syriske bombardementer i det østlige Ghouta.