Angela Merkel valgt til tysk kansler for fjerde gang - regeringens overlevelse afhænger af hendes evne til at lede mere udfarende og aktiv Men i sin sidste regeringsperiode får den tyske forbundskansler problemer med både en aggressiv og gold opposition og markeringsivrige ministre.

I dag sker det endelig. Efter et halvt års vakuum vælges Angela Merkel i dag i Forbundsdagen til tysk kansler for fjerde gang. Dermed er den nye regering klar til at leve op til sine egne sloganer og skabe »en ny start for Europa og en ny dynamik i Tyskland«.

Med vanlig beskedenhed og realisme erklærede Angela Merkel ved underskrivelsen af regeringsaftalen i forgårs:

»Vi har masser af arbejde foran os«.

Selv om parterne – SPD på den røde side og den såkaldte union af CDU og CSU på den blå – er identiske med den den afgående regering, er der mange nye ansigter på holdet. Dem knytter de tyske forhåbninger i sig i høj grad til.

Til gengæld vil regeringen få masser af nye udfordringer fra en opposition, der med det højrenationale Alternative für Deutschlands indtog i parlamentet vil være langt mere aggressiv og krævende end tidligere.

»Regeringsgrundlaget er uddateret, endnu inden tryksværten på papiret er tør. Aftalen ligner noget fra en anden epoke«, sagde formanden for det liberale FDP, Christian Lindner, i går til flere medier.

Han, der i fem uger i efteråret forhandlede om dannelsen af en borgerlig-grøn regering med Merkel og Co., inden han gav op, er endda nærmest en politisk ven. Som mener, at den tyske middelklasse svigtes af et alt for socialdemokratisk program, der beskriver »sine borgere som trængende og svage, som patienter, man skal holde øje med«.

Mildere bliver kritikken ikke, hvis man bevæger sig længere ud på fløjene. For ledelsen af AfD, Jörg Meuthen og Alexander Gauland, minder grundlaget om en »5-års plan fra DDR i 1970’erne«. De er godt knotne over, at regeringen vil »pumpe endnu flere penge i EU«, og at der »ikke er nogen overgrænse« for immigration, som duoen siger. AfD lover at være »den sande opposition«.

Fra venstre side erklærer den ene formand for Die Linke, Bernd Riexinger, at være »social opposition« til en regering, der »tramper på de svageste« og ikke tager tilløb til at formindske ulighederne i samfundet.

Allerede intern tumult

I selve regeringen er de revner allerede opstået. Den nye sundhedsminister, Jens Spahn, som hidtil har været en indædt kritiker af forbundskansleren, er raget uklar med både socialdemokrater, egne partifæller i CDU og naturligvis ikke mindst Die Linke. Den nyudnævnte minister prøver nemlig over for Berliner Morgenpost at gøre op med det, han betragter som myten om fattigdom i Tyskland.

»Med Hartz IV (den ofte kritiserede tyske socialhjælp, red.) kan enhver få, hvad man skal bruge for at leve. At være på socialhjælp er ikke det samme som at være fattig. At have mere vil altid være bedre. Men vi må ikke glemme, at andre betaler disse ydelser over skatten«, siger Jens Spahn.

Udtalelsen har fået socialdemokraterne op i det røde felt, inden den fælles regering overhovedet er udpeget:

»Vores mål skal være højere end at ramme mennesker på socialhjælp«, siger forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier til Rheinischen Post. Den fungerende partiformand og kommende finansminister, Olaf Scholz, bakker op: