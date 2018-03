Nyt lys på mørkt kapitel i USA: Tortur-anklager kan stoppe Trumps CIA-kandidat Gina Haspel er en »enestående person« til at lede CIA, siger Trump. Men i Kongressen, som skal godkende hende, møder den tidligere tortur-ansvarlige kritik.

Hendes kodenavn var »Cat’s Eye« – Katteøje. Hun drev i hemmelighed et oversøisk fængsel. Hun havde personligt ansvar for tortur i fængslet. Og hun blev en central person i USA's hemmelige transport af fanger på tværs af grænser for at bringe dem frem til lande og fængsler, hvor de kunne udsættes for hård fysisk tortur for at presse oplysninger ud af dem.

Haspel må forklare karakteren og omfanget af sin involvering i CIAs forhørsprogram... - John McCain, senator

Nu smiler Gina Haspel på det officielle portræt. Præsident Trump har udpeget hende til chef for CIA, den legendariske hemmelige tjeneste, som hun trofast og loyalt har tjent i 30 år.

For den 61-årige Haspel er det en anerkendelse af en indsats, som over hele verden - og også i USA - er ekstremt omstridt.

Selv er hun stolt. Og Trump er ikke alene stolt ved at være den første præsident, der udpeger en kvinde til leder af CIA. Han er også sikker på, at CIA har fået sin bedste chef.

»Hun er en enestående person, som jeg er kommet til at kende meget godt«, sagde Trump tirsdag ved udnævnelsen uden for Det Hvide Hus.

Åbner et pinefuldt kapitel

Men udnævnelsen vil samtidig kaste nyt lys på en anfægtet, pinefuld og forkætret periode af amerikanske anti-terror-politik.

Pinefuld for fanger i Haspels varetægt.

Forkætret i den internationale debat om USA's anti-terrorindsats.

Og anfægtet overalt. I Kongressen, hvor hun skal godkendes. I de amerikanske væbnede styrker. I amerikanske medier. I de lande, der lagde celler til amerikanske torturbødler. Overalt.

Loyal, rå, professionel

Haspel tog opgaven på sig, da CIA efter al-Qaedas angreb på World Trade Center 11. september 2001 bad den dengang 44-årige hemmelige agent om at drive et diskret fængsel i Thailand.

Fangerne kom udefra og var angiveligt al-Qaeda-folk, som skulle afhøres og presses til at udlevere oplysninger om terror-organisationen.

De fløj ikke frivilligt til Thailand, men var blandt de første fanger i et hemmeligt program, som omfattede tilbageholdelse, transport på tværs af verden i diskrete fly og afhøring under vilkår, som ikke tålte dagens lys.

Det gjorde Haspel gerne. Loyalitet over for tjenesten hører til hendes karakter, som New York Times ellers beskriver som en »rå og professionel« efterretningskvinde.

Waterboarding, søvnfratagelse med mere

Kort efter begyndte amerikanerne i fængslet at praktisere »waterboarding« i Haspels fængsel – hvor fanger under afhøring får deres hoveder tvunget under vand akkurat så længe, at fornemmelsen af at drukne presser sig på. Så op af vandet og et nyt spørgsmål. Intet tilfredsstillende svar? Hovedet under vand igen.

Tortur.

Fanger blev også frataget søvn, spærret inde i små rum og andre overgreb.

Trump: Bekæmp ild med ild

Præsident Obama forbød torturen. Trump har kaldt den nødvendig, hvis terror skal standses. Under sin valgkampagne sagde han, at »vi må bekæmpe ild med ild« for at stoppe terror og lovede, at han ville arbejde på at udvide de lovgivningsmæssige rammer for »udvidede afhøringsmetoder«.