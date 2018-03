Titusindvis af burmesere kræver dødsstraf for voldtægt I Myanmar er det store samtaleemne ikke rohingyaerne, men dødsstraf til voldtægtsmænd

Mens store dele af verden er forfærdet over burmesiske sikkerhedsstyrkers forfølgelse af det lille muslimske mindretal rohingyaerne, er det en helt anden diskussion, som optager sindene i Myanmar.

Kvindesagsforkæmpere har sat gang i en underskiftindsamling, der kræver dødsstraf til voldtægtsforbrydere, og titusindvis af burmesere har allerede skrevet under.

En af dem, der støtter kravet, er 25-årige Aye Mon Mon Kyaw. Hun arbejder som ejendomsmægler i Myanmars tidligere hovedstad, Yangon.

»Jeg føler mig udsat, når jeg går ude på gaden eller tager en taxa. Hvis vi indfører dødsstraf, behøver jeg ikke være så bange mere«, siger hun.

Aye Mon Mon Kyaw indrømmer dog, at det godt kan forekomme lidt mærkeligt, at burmeserne diskuterer straffen for voldtægt, mens kritikken internationalt hagler ned over Myanmar på grund af sikkerhedsstyrkernes forfølgelse af rohingyaerne.

»Jo, det er selvfølgelig rigtigt i en vis forstand«, siger hun, men peger på, at det også er vigtigt for hende at kunne føle sig sikker på gaden.

Kraftig stigning i voldtægter

Kravet om dødsstraf er opstået efter, at en 26-årig kvinde i januar i år blev voldtaget og dræbt af en taxachauffør i Yangon. Måneden efter blev en kun to år gammel pige ligeledes voldtaget og dræbt tæt ved byen Mandalay.

Forbrydelserne medførte voldsomme protester fra kvindesagsgrupper og lokale beboere foran retsbygningerne, da de to formodede gerningsmænd blev stillet for en dommer.

Men vreden eksploderede for alvor, da Indenrigsministeriet i kølvandet på de to sager offentliggjorde en helt ny statistik, som viste, at antallet af voldtægtssager var steget fra 1.100 i 2016 til 1.405 i 2017.

Disse tal afslørede også, at den største stigning var sket i antallet af voldtægter af mindreårige piger, som var gået op fra 671 til 897.

Egen skyld

Det bidrog yderligere til vreden, at Indenrigsministeriet i sin rapport om statistikken antydede, at kvinder og piger selv kunne være skyld i at blive voldtaget.

Indenrigsministeriet påpegede, at der findes mange årsager til, at mænd voldtæger kvinder - blandt andet hvis kvinder drikker sig fulde eller har nem adgang til pornosider på internettet.

Derudover opfordrede ministeriet til, at lærere, forældre, ældre medborgere og også medierne instruerer kvinder og piger i, hvordan de skal »klæde sig«.

Organisationen 4 Women’s Voice tog først initiativ til en underskriftsindsamling for dødsstraf, fordi den var oprørt over, at regeringen forsøgte at lægge en del af skylden på ofrene selv. Desuden pegede organisationen på, at mange voldtægtsmænd efter nogle år i fængsel bliver sat på fri fod, fordi regeringen giver dem amnesti.

»Kvinders liv er ikke sikre mere«, sagde lederen af 4 Women’s Voice, Lily Naing Kyaw, i sidste måned til onlineavisen Coconuts.

Det fik debatten til at tage endnu mere fart. Flere kendte politikere - alle mænd - erklærede sig enige med Indenrigsministeriet og opfordrede kvinder til at klæde sig anstændigt, hvis de ville sikre sig mod voldtægter.

Sex er tabu

Andre forsøgte at nuancere debatten. En af dem var aktivisten Yin Myo Su, der pegede på, at sex stadig er et tabu i det socialt stærkt konservative land.

»Kan vi helt ærligt indrømme over for os selv, hvorfor sådanne voldtægter sker? Er det på grund af vores kultur, en kultur hvor man ikke åbent taler om seksualitet. Vi har fået at vide siden vores teenageår, at det ikke er høfligt at tale om sex«, sagde hun i sidste måned til avisen The Irrawaddy og advarede mod at forfalde til nemme løsninger.

»Jeg støtter ikke dødsstraf, fordi vi nogle gange glemmer, at disse voldtægtsmænd handler ud fra erfaringer i deres barndom«, sagde hun.

Hendes indvendinger gjorde dog ikke det store indtryk. På gaden i Yangon er det folkelige krav om dødsstraf stadig intakt.

»Hvis ikke vi indfører dødsstraf, vil der bare komme flere voldtægter«, siger Zaw Htoo Aung, en kvinde på 20 år, der arbejder som hotelreceptionist.